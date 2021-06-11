Niyazi Bey filmi nerede çekildi? Niyazi Bey filmi konusu ve oyuncu kadrosu

Niyazi Bey filmi nerede çekildi? Niyazi Bey filmi konusu ve oyuncu kadrosu

Başrollerini Cem Davran, Hayati Akbaş, Ahmet Kaynak gibi ünlü oyuncuların paylaştığı Niyazi Bey filmi, bu akşam sinemaseverlerle buluşacak. Peki Niyazi Bey filmi nerede çekildi, konusu nedir?

Yönetmen koltuğunda Aydın Bulut'un oturduğu, senaryosunu Alper Erze'nin kaleme aldığı Niyazi Bey filmi, beyazperdenin ardından bu akşam saat 23.45'te Fox TV ekranlarında film severlerle buluşuyor.

Çekimleri Bulgaristan'da gerçekleştirilen ve yıldızlar topluluğu oyuncu kadrosuyla büyük bir ilgi gören Niyazi Bey filmi, 2017 yılında vizyona girdi.

Komedi türündeki filmde, mafya babasının öldükten sonra hayata tekrar gönderilmesiyle yaşanan olaylar ele alınıyor.

Peki Niyazi Bey filmi konusu nedir oyuncular kimler? İşte Niyazi Bey filmi konusu ve oyuncu kadrosu…

NİYAZİ BEY FİLMİ KONUSU NEDİR?

Mafya babası Nizayi Bey ölür ve öteki tarafta günahlarıyla sevaplarının hesabı yapılırken ortaya ilginç bir durum çıkar. Niyazi Bey, yaptığı kötülüklerin haddi hesabı olmasa da hayatı boyunca fakire fukaraya kol kanat germiş bir adamdır.

Günahlarıyla sevapları denk düşünce son bir fırsat için dünyaya geri gönderilir. Ancak Niyazi döndüğünde, dünya bıraktığı gibi değildir.

NİYAZİ BEY FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Başrolünde Cem Davran'ın rol aldığı Niyazi Bey filminde; Çiçek Dilligil, Hayati Akbaş, Ahmet Kaynak, Alihan Aracı, İlayda Alişan gibi önemli oyuncular yer alıyor.