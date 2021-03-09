Niyazi Gül Dörtnala filmi, bu akşam saat 20:00'da Star TV ekranlarında sinemaseverlerle buluşacak. İzleyiciler, Niyazi Gül Dörtnala filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? sorusuna yanıt arıyor.

Bu akşam saat 20:00'da Star TV ekranlarında sinemaseverlerle buluşacak olan Niyazi Gül Dörtnala filmi, izleyiciler tarafından araştırılıyor.

Yönetmen koltuğunda Hakan Algül'ün oturduğu ve 2015 yılında sinema salonlarında yer alan Niyazi Gül Dörtnala'nın konusu ve oyuncu kadrosu merak ediliyor.

Peki, Niyazi Gül Dörtnala filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Niyazi Gül Dörtnala nerede çekildi? İşte, Niyazi Gül Dörtnala filmi ile ilgili tüm merak edilenler..

NİYAZİ GÜL DÖRTNALA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Çocukluğundan beri hayvanlarla arası hep iyi olan Profesör Veteriner Niyazi Gül, tüm hayvanların dilinden anlayan sıradışı bir bilimadamıdır.

İnsanların zevki için hayvanlara eziyet edilmesine, avcılığa, gerçek kürk tüketimine sonuna kadar karşı olan Niyazi Gül'ün üniversitedeki dersleri hep eğlenceli geçer.

Niyazi Gül'ün Hediye adında bir çalışanı vardır. Hediye bir yandan Niyazi Gül'ün tüm işlerini yapmaya gayret ederken bir yandan da yıllarını verdiği dededen kalma mucizevi formülün eksik maddesini bulması için deneylerine yardım eder.

İzmir'de kendi halinde yaşayan Niyazi Gül'ün mütevazi hayatı, Sultan Şahmerdan ve Rıza Kabakoz'un atlarını yarıştırma iddiası ile allak bullak olur.

NİYAZİ GÜL DÖRTNALA OYUNCULARI KİMLER?

Ata Demirer - Niyazi Gül

Demet Akbağ - Sultan

Şebnem Bozoklu - Hediye

Levent Ülgen - Rıza

Ayşenil Şamlıoğlu - Naciye

Kevork Malikyan - Süleyman

NİYAZİ GÜL DÖRTNALA FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Niyazi Gül Dörtnala filminin çekimleri, 2015 yılında İzmir'in Torbalı ilçesinde gerçekleşti.