NO 309'un güzeller güzeli Nergis'iydi! O ismin son hali herkesi şaşırttı

2016-2017 yılları arasında FOX ekranlarında yayınlanan No 309'da yer alan Pelin Uluskar, yeni tarzı ile adından söz ettirdi. Güzel isim dizide Nergis karakterine hayat veriyordu.

Most Production imzalı 2016-2017 yılları arasında FOX ekranlarında yayınlanan No 309 dizisi, birbirinden ünlü isimleri bir araya getirdi.

Yönetmenliğini Cevdat Mercan’ın yaptığı dizide başrolleri Demet Özdemir ve Furkan Palalı üstlenirken, dizi 65. bölümde final verdi.

Kore dizisi Fated To Love You'nun Türkiye uyarlaması olan dizide Nergis karakterine hayat veren Pelin Uluskar ise güzelliği ile dikkatleri çeken bir isim oldu.

Güzel gülüşü ve ipek gibi saçları ile beğenilen oyuncu, daha sonra bazı projelerde yer aldı ancak ismini No 309 sayesinde duyurdu.

Sosyal medyadan birbirinden güzel pozlar paylaşan oyuncu, şehit Gülşer Güler'in anlatıldığı bir sinema filminde, Gülşah karakteri için saçlarını boyattı.

PELİN ULUSKAR GÜZELLİĞİ İLE BÜYÜLEDİ

Son olarak Benim Hayatım dizisinde sevenlerinin karşısına çıkan Pelin Uluskar, kısa bir süre Sen Çal Kapımı dizisinde de oynadı.

Güzel oyuncu ekranlardan uzak kaldığı dönemde ise sinema projeleri için kolları sıvadı. Genç yaşında birçok yapımda yer alan Uluskar, güzelliği ile gündeme gelen oyuncular arasında yer alıyor.

Hem güzelliği hem de sempatik halleri ile herkesin gözdesi olan Uluskar, son tarzı ve sosyal medya fotoğraflarıyla dikkati çekiyor.

PELİN ULUSKAR KİMDİR?

1994 doğumlu olan Pelin Uluskar, Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.

Diksiyon ve oyunculuk dersleri alan Uluskar, oyunculuk hayatına Patos reklamıyla başlamıştır. Oyuncu olarak 3 farklı yapımda alan Uluskar, çıkışını NO 309 ile yaptı.