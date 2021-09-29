No Time To Die'ın başrol oyuncusu Ana De Armas elbisesinin azizliğine uğradı! Frikik vermekten kaçamadı

No Time To Die'ın başrol oyuncusu Ana De Armas elbisesinin azizliğine uğradı! Frikik vermekten kaçamadı

25. James Bond filmi No Time To Die'da Daniel Craig'le birlikte başrolü paylaşan Ana De Armas, galadan sonra yapılan partiye katıldı. Güzel oyuncu, parti çıkışında elbisesinin azizliğine uğradı.

Pandemi yüzünden defalarca ertelenen efsane seri 007 James Bond'un 25. filmi No Time To Die filminin (Ölmek İçin Zaman Yok) galası, dün gece İngiltere kraliyet ailesinin de katılımıyla gerçekleşti.

Daniel Craig'in son kez James Bond'u canlandırdığı film olma özelliğini taşıyan yapımda Bond Kızı Paloma rolünü canlandıran Ana De Armas, giydiği siyah açık elbisesiyle tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

ANA DE ARMAS AYAKTA ZOR DURUYORDU

Ancak gala sonrası düzenlenen partiye katılan 33 yaşındaki Küba asıllı İspanyol oyuncu, parti çıkışında ayakta durmakta zorluk çekti. İçkinin dozunu kaçıran Ana De Armas, aracına binerken talihsiz bir kaza yaşadı.

FRİKİK VERMEKTEN KAÇAMADI

''Louis Vuitton'' imzalı özel yapım siyah elbisesinin azizliğine uğrayan Armas, frikik vermekten kaçamadı. Kübalı aktris, araca bindiği sırada elbisesinin askısı yana doğru kayınca göğsü açıldı.

Güzel oyuncunun, göğsünün dışarı çıktığını fark etmesinin ardından rahat davranması da dikkatlerden kaçmadı.