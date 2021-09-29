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- No Time To Die'ın başrol oyuncusu Ana De Armas elbisesinin azizliğine uğradı! Frikik vermekten kaçamadı
No Time To Die'ın başrol oyuncusu Ana De Armas elbisesinin azizliğine uğradı! Frikik vermekten kaçamadı
- Haber Merkezi
- 29.09.2021 - 23:12
Pandemi yüzünden defalarca ertelenen efsane seri 007 James Bond'un 25. filmi No Time To Die filminin (Ölmek İçin Zaman Yok) galası, dün gece İngiltere kraliyet ailesinin de katılımıyla gerçekleşti.
Daniel Craig'in son kez James Bond'u canlandırdığı film olma özelliğini taşıyan yapımda Bond Kızı Paloma rolünü canlandıran Ana De Armas, giydiği siyah açık elbisesiyle tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
ANA DE ARMAS AYAKTA ZOR DURUYORDU
Ancak gala sonrası düzenlenen partiye katılan 33 yaşındaki Küba asıllı İspanyol oyuncu, parti çıkışında ayakta durmakta zorluk çekti. İçkinin dozunu kaçıran Ana De Armas, aracına binerken talihsiz bir kaza yaşadı.
FRİKİK VERMEKTEN KAÇAMADI
''Louis Vuitton'' imzalı özel yapım siyah elbisesinin azizliğine uğrayan Armas, frikik vermekten kaçamadı. Kübalı aktris, araca bindiği sırada elbisesinin askısı yana doğru kayınca göğsü açıldı.
Güzel oyuncunun, göğsünün dışarı çıktığını fark etmesinin ardından rahat davranması da dikkatlerden kaçmadı.