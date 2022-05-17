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    NTV spikeri Özlem Sarıkaya Yurt kansere yenik düştü

    Uzun süredir meme kanseri tedavisi gören NTV'nin başarılı ekran yüzlerinden Özlem Sarıkaya Yurt hayatını kaybetti.
    • Haber Merkezi
    • 17.05.2022 - 21:26
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    NTV spikeri Özlem Sarıkaya Yurt kansere yenik düştü

    NTV ve medya camiası bir kayıp haberi ile sarsıldı.

    Bir süredir meme kanseri ile mücadele eden NTV'nin başarılı gündem spikerlerinden Özlem Sarıkaya Yurt hayta veda etti.

    Kansere yenik düştü

    Kanser savaşını kaybeden Yurt'un ölüm haberi mesai arkadaşlarını ve izleyenlerini yasa boğdu.

    Yurt'un ölüm haberinin ardından sosyal medyada birçok taziye mesajı yayınlandı.

    İletişim Başkanı Fahrettin Altun da o isimlerden biri oldu.

    Fahrettin Altun mesajında, "NTV haber spikeri Özlem Sarıkaya Yurt’un vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah’tan rahmet; ailesine, dostlarına ve kurumuna başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

    NTV spikeri Özlem Sarıkaya Yurt kansere yenik düştü #1

    NTV spikeri Özlem Sarıkaya Yurt kansere yenik düştü #2

    NTV spikeri Özlem Sarıkaya Yurt kansere yenik düştü #3


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