Nükhet Duru kimdir, kaç yaşında ve nereli? Nükhet Duru'nun gençliği!

Geçtiğimiz gün defile sonrası tayt çıkışından sonra Nükhet Duru'nun hayatı merak konusu oldu. Nükhet Duru kimdir? Kaç yaşında ve nereli? İşte Nükhet Duru'nun gençliği...

Ünlü şarkıcı Nükhet Duru, geçtiğimiz günlerde bir markanın yeni koleksiyon tanıtımına konuk oldu.

Ünlü şarkıcı defile sonrasında tayt hakkında sarf ettiği sözler sebebiyle gündeme bomba gibi düştü.

Nükhet Duru'nun bu açıklamalarından sonra, ünlü şarkıcının hayatı merak konusu oldu.

Peki Nükhet Duru kimdir? Kaç yaşında ve nereli? İşte Nükhet Duru'nun gençliği...

Nükhet Duru kimdir?

ükhet Duru kimdir: 1954 yılında Niğde'nin Bor ilçesinde dünyaya geldi. Henüz 11 yaşındayken annesiyle babasının ayrılması nedeniyle ağır bir travma yaşayan Duru, felç oldu. Bir yıla yakın bir süre yürüyemeyen ve yatalak olan Duru'nun, çok küçük yaşta yaşadığı bu büyük üzüntü onu çok etkilemişti.

Kandilli Kız Lisesi'nde okurken müzikle ilgilenmeye başlayan Duru, güzel sesiyle dikkat çekiyordu. Şöhret olmayı aklına koyan şarkıcı o günlerde kendisine Ajda Pekkan'ı örnek alıyordu. 1971 yılında 17 yaşındayken Florya Deniz Kulübü'nde dans müziği orkestrasında solistlik yaparak profesyonel kariyerine başladı.

1974'te ilk 45'lik plağını doldurdu: "Aklımda Sen". Ardından Mehmet Teoman ve Cenk Taşkan'la hazırladıkları "Beni Benimle Bırak" ile büyük çıkış yapan güzel sanatçı ilk albümünü 1977'de yayımladı: "Bir Nefes Gibi". 1978'de Modern Folk Üçlüsü ile seslendirdiği " Dostluğa Davet" ile Seul Şarkı Yarışması'nda en iyi icra ödülünü aldı. "Melankoli", "Ben Sana Vurgunum", "Anılar" adlı şarkıları unutulmazlar arasına girdi.

Sevda ve Bir Destan Dolanır Bolu Dağı'nın şarkılarıyla adını duyuran sanatçı, seksenlerin ikinci yarısında çıkardığı Benim Yolum albümüyle büyük başarı kazandı. Albümde Yeni Türkü'den Selim Atakan'ın ve İlhan Şeşen'in bestelerine ve Murathan Mungan'in sözlerine yer veren Duru, daha sonra Aç Gözünü Adamım adlı bir albüm çıkardı. Nitelik anlamında Benim Yolum kadar olmasa da başarılı olan çalışmadan çıkan Eda-Metin Özülkü imzalı "Yaralım" şarkısı büyük beğeni topladı.

Daha sonra müzik eleştirmenlerinden pek olumlu yorumlar almayan çeşitli albümler yapan Duru, Sezen Aksu ve Uzay Heparı'yla yaptığı ortaklık sonucu çıkardığı kendi adını taşıyan albümle eski başarılı günlerine geri döndü. Özellikle Yasaksa Yasak ve Uslandım Artık gibi şarkıları çok beğenilen Duru, son olarak Gece Saat On İki adlı albümünü yayınladı.

Keloğlan Kara Prense Karşı filminde ve Kibariye'nin başrolde oynadığı Çeşm-i Bülbül dizisinde rol aldı.

Nükhet Duru'nun gençliği de en çok merak edilenler arasında yer alıyor. İşte ünlü şarkıcının gençliği...