Nur Erkoç'tan gözü kapalı frikik! Uzanınca boylu boyunca..

Kısmetse Olur yarışmasından sonra değişen ve tarzını yenileyen Nur Erkoç'un bikinli paylaşımı olay oldu. Güzel ismin geçen zamanda yaşadığı değişim, bazı hayranları tarafından ise benimsenmedi.

Kısmetse Olur yarışmasında tanınan Nur Erkoç, tavırları ve güzelliği ile dikkatleri üzerine çekti. Daha önce bir evlilik yaptığını söyleyen Erkoç, yarışmanın favori gelin adaylarından oldu.

Yarışmaya katılan damat adaylarının anneleri tarafından tercih edilen güzel isim, ilk başalrda Semih Kurtulmuş ile aşk yaşadı.

Hatta ikilinin program dışında da birbirlerinme aşık oldukları ve Nur Erkoç'un bu ilişki için çok fazla mücadele ettiği söylendi.

Ancak ikilinin aşkı kısa sürdü ve yarışma devam ederken sona erdi. Uzun süre ağlayan Erkoç, aşkı Batuhan Cimilli'de buldu.

Batuhan Cimilli ile evlenen ve Aselhan adında bir kız çocuğu dünyaya getiren Erkoç, yarışmadan sonra ise boşandı.

Kısa bir süre sonra boşanan ve şimdilerde yalnız olduğu bilinen Nur Erkoç, tarzını ise tamamen değiştirdi.

Zamanını kızı ile geçiren ve sosyal medya üzerinden para kazanan Nur Erkoç, daha cesur kıyafetler tercih etmeye başladı.

Yaza damga vurdu

Güzel isim cesur kıyafetleri ve tarzı ile sosyal medya üzerinden konuşulmaya başlandı.

Yaz tatiline çıkan ve paylaştığı karelerle yorum alan Erkoç, mor bikinisi ile olay oldu.

Gözlerini kapattığı ve boylu boyunca uzandığı pozunu sosyal medyadan yayınlayan eski gelin adayına övgüler yağdı.

Nur Erkoç'un hayranları, "En güzel hallerinden biri Hande Yener konseri zamanları" "Estetik varsa da hala çok güzel çok yakışmış" "Esmer güzelii" "Wawww????????????" tarzında yorumlar yaptı.