Petrol
88.06
0.01%
Euro
18.1556
0.75%
Dolar
18.5264
0.04%
Altın
986.89
-0.06%
Borsa
3147
0.00%
Bitcoin
360.751
-0.99%
BTXN Coin
11.10
8.29%
Bitexen
27ºC
İstanbul
Güneşli 27 C

    Nur Erkoç'tan gözü kapalı frikik! Uzanınca boylu boyunca..

    Kısmetse Olur yarışmasından sonra değişen ve tarzını yenileyen Nur Erkoç'un bikinli paylaşımı olay oldu. Güzel ismin geçen zamanda yaşadığı değişim, bazı hayranları tarafından ise benimsenmedi.
    • 29.09.2022 - 17:36
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Nur Erkoç'tan gözü kapalı frikik! Uzanınca boylu boyunca..

    Kısmetse Olur yarışmasında tanınan Nur Erkoç, tavırları ve güzelliği ile dikkatleri üzerine çekti. Daha önce bir evlilik yaptığını söyleyen Erkoç, yarışmanın favori gelin adaylarından oldu.

    Yarışmaya katılan damat adaylarının anneleri tarafından tercih edilen güzel isim, ilk başalrda Semih Kurtulmuş ile aşk yaşadı.

    Hatta ikilinin program dışında da birbirlerinme aşık oldukları ve Nur Erkoç'un bu ilişki için çok fazla mücadele ettiği söylendi.

    Ancak ikilinin aşkı kısa sürdü ve yarışma devam ederken sona erdi. Uzun süre ağlayan Erkoç, aşkı Batuhan Cimilli'de buldu.

    Batuhan Cimilli ile evlenen ve Aselhan adında bir kız çocuğu dünyaya getiren Erkoç, yarışmadan sonra ise boşandı.

    Kısa bir süre sonra boşanan ve şimdilerde yalnız olduğu bilinen Nur Erkoç, tarzını ise tamamen değiştirdi.

    Zamanını kızı ile geçiren ve sosyal medya üzerinden para kazanan Nur Erkoç, daha cesur kıyafetler tercih etmeye başladı.

    Yaza damga vurdu

    Güzel isim cesur kıyafetleri ve tarzı ile sosyal medya üzerinden konuşulmaya başlandı.

    Yaz tatiline çıkan ve paylaştığı karelerle yorum alan Erkoç, mor bikinisi ile olay oldu.

    Gözlerini kapattığı ve boylu boyunca uzandığı pozunu sosyal medyadan yayınlayan eski gelin adayına övgüler yağdı.

    Nur Erkoç tan gözü kapalı frikik! Uzanınca boylu boyunca.. #1

    Nur Erkoç'un hayranları, "En güzel hallerinden biri Hande Yener konseri zamanları" "Estetik varsa da hala çok güzel çok yakışmış" "Esmer güzelii" "Wawww????????????" tarzında yorumlar yaptı.

    Nur Erkoç tan gözü kapalı frikik! Uzanınca boylu boyunca.. #2

    Nur Erkoç tan gözü kapalı frikik! Uzanınca boylu boyunca.. #3


    Çocukların verilerini koruyamayan TikTok'a ceza
    Teknoloji

    Çocukların verilerini koruyamayan TikTok'a ceza

    Bakırköy'de kaybolan şahsın cesedi kanalada bulundu
    3. Sayfa

    Bakırköy'de kaybolan şahsın cesedi kanalada bulundu

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor
    Advertorial

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor

    Görüş Bildir