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    Nur Tuğba Namlı ne zaman doğum yapacak? İşte bebeğinin cinsiyeti ve adı!

    Neler Oluyor Hayatta programının sunucusu Nur Tuğba Namlı, hamileliğinin son haftalarına yaklaştı. Peki bebeğinin cinsiyeti ve adı ne? İşte detaylar...
    • 08.11.2022 - 17:35
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    Nur Tuğba Namlı ne zaman doğum yapacak? İşte bebeğinin cinsiyeti ve adı!

    Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanan Neler Oluyor Hayatta programında Hakan Ural ile birlikte sunuculuk yapan Nur Tuğba Namlı, programa ara vermişti.

    Eliz ve Arden adında iki çocuğu bulunan Nur Tuğba Namlı, 3. kez anne olmak için hazırlanıyor.

    Uzun süredir ekranlardan uzak olan ve hamileliği sebebiyle programa ara veren ünlü sunucudan yeni poz geldi.

    3. çocuğunu kucağına almak için günler sayan Nur Tuğba Namlı, karnı burnunda pozunu yayınladı.

    Bebeğin cinsiyeti ve adını paylaştı

    Neler Oluyor Hayatta programında hamile olduğunu açıkladıktan sonra programa kısa süreliğine ara veren ünlü sunucu Nur Tuğba Namlı, sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.

    Koronavirüse yakalandıktan sonra ilk kez paylaşım yapan ünlü sunucunun karnı burnunda pozu büyük ilgi gördü.

    Nur Tuğba Namlı, paylaşımla birlikte bebeğinin cinsiyetini ve adını açıkladı. Paylaşımına, "Farkettim ki hamileliğim boyunca tek bir kare paylaşmamısım 37. Hafta artık bunu haketti Beş kişilik aile olmaya artık son haftalar Bekliyoruz AREN NAMLI " notunu düştü.

    Nur Tuğba Namlı ne zaman doğum yapacak? İşte bebeğinin cinsiyeti ve adı! #1

    Ünlü sunucunun bu pozuna binlerce beğeni ve yorum geldi. Hamilelik kendisine çok yakıştırıldı.

    Nur Tuğba Namlı ne zaman doğum yapacak? İşte bebeğinin cinsiyeti ve adı! #2

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