Elmalı davasının gündeme oturmasıyla çocukken yaşadığı travmayı hatırlayan sunucu Nur Tuğba Namlı, canlı yayında, öğretmeni tarafından tacize uğradığını söyleyerek "Susmayın, anlatın" dedi.

Kanal D ekranlarında sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı’nın yaptığı ‘Neler Oluyor Hayatta’ programında, duygusal anlar yaşandı.

Elmalı davasında yargılanan anne ve üvey baba tahliye edilmiş, olay Türkiye’yi ayağa kaldırmıştı. İnfial uyandıran olayın ardından ünlü isimler de çocukken maruz kaldıkları tacizi anlattı.

NUR TUĞBA NAMLI GÖZYAŞLARIYLA İSYAN ETTİ

Sunucu Nur Tuğba Namlı, haberin yayınlanmasının ardından canlı yayında bir anda gözyaşlarına boğuldu.

"ÖĞRETMENİM TARAFINDAN TACİZE UĞRADIM"

“Susmayın”, “Bir şey söylemek istiyorum.” diyen Namlı’nın sözleri boğazında düğümlendi. Ardından çocukken yaşadığı travmaya değinerek “Ben susmadım.” dedi. Sonrasında ise “Benim yaşadığım bu yaşanan olaylarla kıyaslanmayacak bir durumdu.” diyerek kurstaki öğretmeni tarafından tacize maruz kaldığını söyledi.

"FARK EDİP KENDİMİ KORUDUM"

Hakan Ural'ın sözleriyle destek verdiği Namlı, “Anında fark ettiğimde engellediğim, durdurduğum ve kendimi koruduğum bir olaydı.” diye konuştu.

"SUSMAYIN ANLATIN"

İsyan eden sunucu, “Susmamak, paylaşmak, anlatmak gerekiyor. Susmayın.” diyerek çağrıda bulundu.

Nur Tuğba Namlı yaşadığı tacizi gözyaşları içinde anlattı