Canlı yayına bağlanan kadının doğum bilgilerini verdiği enerji ve isim analisti, hattaki kadının sağlık sorunlarını dile getirince Nur Viral şaşkınlıkla izledi.

Beyaz TV'de Nur Viral'in sunduğu Hayatta Her Şey Var programında, enerji ve isim analizi yapıldı.

Konuk olarak katılan analist Önder Özcan, canlı yayına telefonla bağlanan bir kadından doğum bilgilerini aldı.

Canlı yayında doğum bilgilerini söyleyen kadın, isim ve avuç içi analizini yaptırmak için Özcan'ın yönlendirmesiyle sağ avuç içini gökyüzüne kaldırdı.

CANLI YAYINDA TELEPATİ YAPTI

Analizini aktaran Özcan, "İki tane ciddi ölüm tehlikesi atlatılan hastalığınız görünüyor. Allah'ın izniyle ikisini de atlatacaksınız. Böbreklerinizde zayıflık var. Düzenli su içmiyorsunuz, iyot eksikliğiniz var. Bereketli 3'ten fazla çocuğunuz görünüyor. 60'lı yaşların bereketi de üzerinizde var." ifadelerini kullandı.

Nur Viral, canlı yayında yapılan telepatide şaşkınlığını gizleyemedi VİDEO



"ELİMİ İNDİRSEM HİÇBİR ŞEY OKUYAMAM"

Bu durum karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Nur Viral, görmeden nasıl yapıldığını sorunca, "Telepati yapıyoruz. Elimi indirirsem hiçbir şey okuyamam. Elini indirirse benden de kesilir." dedi.

"ARMUT YEMELİSİNİZ"

Özcan, canlı yayınla bağlanan kadına, "Soydan gelen negatif enerji durumu var. Potasyum eksikliğiniz var, armut yemelisiniz. Kurusunu alarak hoşafını da kullanmanızı tavsiye ederim." açıklamasında bulundu.