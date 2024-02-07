Nur Viral'de itiraf! 'Kocam üzerime kuma getirmek istiyor' Canlı yayına bağlanan ismini vermek istemeyen kadın izleyici, anlattıklarıyla Nur Viral'i şaşkına çevirdi. Eşinin kendisini aldattığını söyleyen kadın, "Kocam kumalığı kabul et diyor" ifadelerini kullandı.

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ensonhaber.com

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan 'Hayatta Her Şey Var' programında ilginç bir olay yaşandı.

Nur Viral'in sunduğu programda, bugün de evlilik ve ilişkiler ele alındı.

Aile Terapisti ve Danışmanı Serhat Yabancı, aile içindeki sorunları canlı yayında anlattı.

Yayına konuk olarak bağlanan bir kadın izleyicinin itirafı ise Viral'i şaşkına çevirdi.

"Kocam bana kuma hayatı teklif ediyor"

İsmini vermek istemeyen izleyici, şu ifadeleri kullandı:

Benim eşim beni aldattı 2 sene önce öğrendim. Kadını acıyıp dükkanda yatırmıştık. Kadın beni sürekli arayıp boşan boşan diyor. Ben de arada kaldım. Kocam bana kuma hayatı teklif ediyor. Maddi anlamda da zordayım.

"İki ay içerisinde kocamla yatmış, çocuk yapmış"

Kadın kumalığı kabul ediyor. 2 ay ben işe gitmedim. İki ay içerisinde kocamla yatmış, çocuk yapmış. Çocuk da özürlü. Aynı yaşta benim de çocuğum var. Kocam gelip benden de çocuk yapıyor. 22 yıllık evliyim. 17 yılını çalışarak geçirdim. Bir kadın hayatımızı mahvetti. En küçüğü 2,5 yaşında, iki çocuğum var. Aynı dönemde hamile kalıp doğum yapmışım.

"Daha önce acıyorum diyordu şimdi seviyorum diyor"