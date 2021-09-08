Eşinin rüyasında 'oy tombulum' diye sayıkladığını ve kendisinin zayıf olduğunu belirten kadın, Nur Viral ve Yeşim Akıncı'ya aldatılma ihtimalini sordu. Akıncı, ihtimal vermediğini belirtti.

Beyaz TV'de Nur Viral'in programına konuk olan Psikoterapist Yeşim Akıncı, bir izleyicinin aldatılma şüphelerine dair yorumlarda bulundu.

Bugün canlı yayınlanan programda Nur Viral'e eşiyle alakalı sorunundan bahseden izleyici, aldatılma ihtimalini sorguladı.

Eşinin gece rüyasında 'oy tombulum' diye sayıkladığını ve kendisinin zayıf olduğunu belirten kadının düşünceleri, Yeşim Akıncı tarafından yorumlandı.

"KOCAMIN SEVGİLİSİ Mİ VAR?"

Nur Viral, kendisine gelen soruda yer alan, "Kocam rüyasında hep 'oy tombulum' diye sayıklıyor ama ben zayıfım. Kocamın sevgilisi mi var?" cümlelerini ekrana yansıtırken, konuya ilişkin değerlendirme yapan Akıncı, böyle bir şey olmama ihtimalinin daha yüksek olduğunu vurguladı.

Nur Viral'e ulaşan zayıf kadın, kocasının rüyada 'oy tombulum' diye sayıkladığını söyledi VİDEO

"BELKİ RADYODAN BİR ŞARKI AKLINDA KALDI"

Bunun bilinçaltıyla ilgili olabileceğine dikkat çeken Akıncı, "Rüyalar aslında gerçekten bilinçaltımızı kapsar. O yüzden baktığınızda 'oy tombulum' neden aldatılma teması olarak düşünülsün? Belki annesine, belki oy tombulum şarkısı aklına geldi. Neden aldatıldıüğını düşünüyor. Bu bi bakış açısı zaten ama ben bir terapist olarak neden aldatılma şeması oluştu bunu merak ettim. Davranışlarında bir şeyler varsa olabilir ama belki radyoda bir şarkı aklında kaldı. Yok yok, öyle bir şey yok bence. Bunu açık söylüyorsa bence, lütfen gerisini de getirsin." dedi.