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    Nur Viral'i canlı yayında hipnoz edip eline iğne batırdılar

    İğne korkusunu yenmek için programında doktor desteğiyle hipnoz yöntemini deneyen sunucu Nur Viral, yaşadıklarına inanamadı.
    • Haber Merkezi
    • 24.03.2022 - 12:52
    • Güncelleme : 24.03.2022 - 13:26
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    Nur Viral'i canlı yayında hipnoz edip eline iğne batırdılar

    Nur Viral'in sunuculuğunu yaptığı 'Ne Nedir' programının son konuğu, Uyku ve Hipnoz Uzmanı Doç. Dr. Nejat Altıntaş oldu.

    Dr. Nejat Altıntaş, hem seyircilere hem de Nur Viral'e hipnoz hakkında çeşitli bilgiler verdi.

    İlerleyen dakikalarda ise iğneden korktuğunu ve hipnoza inanmadığını söyleyen Nur Viral'in bu korkusunun üzerine gidildi.

    HİPNOZ SONRASI ELİNE İĞNE BATIRILDI

    Nejat Altındaş, çeşitli anlatımlar üzerine kısa bir uykuya dalan Viral'in eline şırınga iğnesi batırdı. Viral ise o anlarda tepkisiz kaldı.

    "İNANAMIYORUM HİÇBİR ACI HİSSETMEDİM"

    Gözlerini açtığında elindeki iğneyi gören Viral, büyük şaşkınlık yaşayarak "Nasıl olur böyle bir şey, inanamıyorum hiçbir acı hissetmiyorum şu an. İğnenin orada olduğunu bile hissetmiyorum." dedi.

    Nur Viral'i canlı yayında hipnoz edip eline iğne batırdılar

    Nur Viral i canlı yayında hipnoz edip eline iğne batırdılar #1

    Nur Viral i canlı yayında hipnoz edip eline iğne batırdılar #2

    Nur Viral i canlı yayında hipnoz edip eline iğne batırdılar #3

    Nur Viral i canlı yayında hipnoz edip eline iğne batırdılar #4

    Nur Viral i canlı yayında hipnoz edip eline iğne batırdılar #5

    Nur Viral i canlı yayında hipnoz edip eline iğne batırdılar #6


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