Eşini evde kendisini aldatırken yakalayan kadın, aldatıldığı kadının da evli olduğunu söyledi. Tepkisini gizleyemeyen Nur Viral, 'Adam ahlaksız, kadın daha da ahlaksız' ifadelerini kullandı.

Beyaz TV'de Nur Viral'in sunduğu programa katılan bir kadın, eşi tarafından aldatıldığı anları canlı yayında anlattı.

13 yıllık evliliğinde 5 ay önce aldatıldığını öğrenen kadın, 15 dakikalık bir mesafe için evden ayrıldığı sırada bu olayların başına geldiğini söyledi.

"KADININ EVE GİRDİĞİNİ KOMŞULAR DA GÖRMÜŞ"

O anları üzüntüyle anlatan kadın, "Kadın daha yeni girmişti eve, komşular falan da 3 dakika önce girdiğini görmüş Eşimin sadece pantolonu üzerindeydi. Vantilatör açılmş. 10 yaşındaki çocuğum da benleydi.

O an kriz geçirdim kadını balkona saklamaya çalıyor. Hemen balkona baktım, balkondaydı kadın. O an çok kötü bir durum, kadına bir şey diyemedim, bana tek dediği şey 'eşiniz manyak'. Kadın kaçtı, eşim beni yatak odasında susturmaya çalıyor. Ben hemen babama gittim, 1 ay kadar babamda kaldım.

Nur Viral'in aldatan kocaya tepkisi: Adam ahlaksız, kadın daha da ahlaksız VİDEO







"KADIN DA EVLİYMİŞ"

Kadın da evliymiş, iki çocuğu varmış. Yatak odamda eşimle kocaman resmim var. Görmüştür evli olduğumu. Babamda kalmaya karar vermiştim. Annem vefat etti, babam da yalnız yaşıyor. Sonra babam da bir kadınla birlikte o da evli bir kadın. Babam 65 yaşında, 2-3 ayda bir babama geliyor.

"BABAM BAVULUNU AL, GİT DEDİ"

Ben babama bu kadın geliyorsa, ben durmam dedim. Babam da al bavulunu git dedi. O kadın evli, bana dedi ki durakta gördüm o kadını paraya ihtiyacı vardı. Maddi açıdan yardım etmek için eve çağırdığını söyledi. 10 sene boyunca evliyken kendim çalıştım eşimin maddi durumu iyi değil. Sigortası, evi yok. Bunu da görünce kabul edemedim." dedi.

"ADAM AHLAKSIZ, KADIN DAHA DA AHLAKSIZ"

Olayı büyük bir şaşkınlıkla dinleyen Nur Viral, "Buna söylenecek çok laf var da... Hem para kazanma, hem karının kazandığı paraları başkalarına yedir hem de mahremine başka kadınları getir. Adam ahlaksız, kadın daha da ahlaksız." ifadelerini kullandı.