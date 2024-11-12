Nur Viral'in sunduğu Hayatta Her Şey Var Programı, bu kez ilginç bir ana sahne oldu...

Yayına bağlanan bir kişi, Pendik İlçe Müftüsü Musa Bilgiç'e fake hesaplarla alakalı bir soru sordu.

Soruyu soran kişi, "Kocam kendine fake hesap açmış. Fake hesap açmak caiz mi?" dedi.

Bunun üzerine Musa Bilgiç, şu ifadeleri kullandı;

"BUNU YAPMAMAK LAZIM"

Erkeksiniz kadın resmi kullandınız, kadınsınız erkek resmi kullandınız ya da çok yakışıklı değilsiniz yakışıklı birinin resmini kullandınız. Ondan sonra yaz yazabildiğin kadar. Alta yorumlar, hakaretler, iftiralar... Kim bu? Gerçi şimdi teknoloji gelişti biliyorsunuz.



Devletimiz müracaat edildiğinde o yorumu kim yapmış, kim yazmış, hesap kime ait hepsini buluyor. Ama buluncaya kadar meydanı boş zannedip insanları kandırmak, iftiralar. Siyasi alemde de oluyor bu bazen. Onuru, saygınlığı ayaklar altına alacak şeklinde yorumlar. Çoğu sahte hesap. Bunu yapmamak lazım.