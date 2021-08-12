Nurgül Yeşilçay imaj değiştirdi, görenler tanımakta zorluk çekti!

Nurgül Yeşilçay kuaför çıkışı görüntülendi. İmajını yenileyen Yeşilçay'ı görenler tanımakta zorluk çekerken, açıklama yapana oyuncu "Sabahtan beri buradayım. Çok sıkıldım" dedi.

Oyuncu Nurgül Yeşilçay, Bebek'te kuaför çıkışı görüntülendi.

Oynadığı Kefaret dizisinin final vermesinin ardından tatile giden oyuncu, kuaför çıkışı yeni imajıyla dikkati çekti.

Yeni imajını görenler oyuncuyu tanımakta güçlük çekerken, Yaşilçay ayaküstü gazetecilerle sohbet etti.

NURGÜL YEŞİLÇAY İMAJINI YENİLEDİ

Nurgül Yeşilçay, “Nasıl tanıdınız? Sabahtan beri buradayım. Çok sıkıldım. Esmerlerin sarışın olması yasaklanmalı, çok zor. Saatlerdir buradayım.” diyerek espri yaptı.

Yeni imajıyla gündem olan Nurgül Yeşilçay, bir dönem yaptırdığı estetiklerle adından söz ettirmişti. Yüzüne botoks yaptıran ve her fırsatta pişman olduğunu söyleyen Yeşilçay'ın o dönemki hali şoke etmişti.