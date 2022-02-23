Nurgül Yeşilçay kimdir, kaç yaşında? Mihri karakteriyle geri dönüyor..

FOX TV'de yayınlanan Son Nefesime Kadar dizisi ile ekranlara dönen Nurgül Yeşilçay, "Mihri" karakterine hayat veriyor. Seyirciler ise, "Nurgül Yeşilçay kimdir, kaç yaşınd" gibi bilgileri araştırıyor.

23 Şubat Çarşamba günü ekrana gelecek yeni dizi için nefesler tutuldu.

Dizi; kızının ölümünden sorumlu olduğunu düşündüğü adam hapisten çıkınca tüm dünyası alt üst olan, küçük bir kasabada komiser olarak görev yapan bir kadının hikayesini konu alıyor.

Nurgül Yeşilçay'ın Mihri karakterini oynayacağı dizide Emre Kınay, Ertan Saban, Begüm Birgören, Rojda Demirer gibi başarılı isimler de bulunuyor.

Dizi; kızının ölümünden sorumlu olduğunu düşündüğü adam hapisten çıkınca tüm dünyası alt üst olan, küçük bir kasabada komiser olarak görev yapan Mihri'nin hikayesini konu alıyor.

Performansı ile dikkatleri çeken oyuncu Nurgül Yeşilçay, seyircilerin merak konusu oldu. Nurgül Yeşilçay kimdir, kaç yaşında, nereli, evli midir? İşte hakkındaki bilgiler...

SON NEFESİME KADAR MİHRİ KARAKTERİ

Mihri, torunu Umut ve kız kardeşi Emel’le birlikte yaşayan deneyimli bir baş komiser. Yakın geçmişinde yaşadığı büyük dram yüzünden parçalanmış ailesinin acısı hep içinde. Kızı Melisa’dan kendisine yadigâr torunu Umut onun için hayattaki her şeyden daha değerli.

Bir yandan kasabanın asayişi ve huzuru için canını dişine takarak çalışıyor. Herkesin hayatına dokunmak ve zor durumda yanlarında olmak için insan üstü bir çaba sarf ediyor. Kasabada artan suç oranı yüzünden de aşırı endişeli.

Bir başına kurduğu düzen içerisinde ayakta kalma mücadelesi veren Mihri’nin sakin hayatı, günün birinde aldığı bir haberle sarsılır. Kızının ölümüne sebep olan ve bir çok suça adı karışmış Ejder’in afla salıverilmesi, Mihri’nin hayatının bir daha asla eski haline dönmeyecek şekilde alt üst olmasına sebep olur.

Artık hem kızına verdiği sözü tutmak ve Ejder’e hak ettiği cezayı vermek hem de gözü gibi baktığı torunu Umut’u bu fırtınadan korumak zorundadır.

NURGÜL YEŞİLÇAY KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

2022 itibariyle 45 yaşında olan oyuncu Nurgül Yeşilçay, 26 Mart 1976'da İzmir’de doğmuş olmasına rağmen babası afyon yazdırmış. İlkokul ile ortaokul ve lise eğitimini İzmir’de tamamladı. Lise döneminde bir süre izcilik yaptı.

2001′de Eskişehir Anadolu Üniversitesi Tiyatro bölümünden mezun oldu.

OYUNCULUK KARİYERİ

Üniversite eğitimi sırasında rol aldığı İkinci Bahar dizisindeki Gülsüm rolü ile tanındı. 2002 yılında Çağan Irmak’ın yönetmenliğini yaptığı Asmalı Konak adlı TV dizisinde Bahar Karadağ rolüyle ününü artırdı. Aynı yıl Teoman’la beraber Mumya Firarda filminde oynadı.



2003 yılında Abdullah Oğuz’un yönettiği Asmalı Konak dizisinin devam filmi olan Asmalı Konak-Hayat’ta Özcan Deniz’le başrolü paylaştı. Yönetmenliğini Atıf Yılmaz’ın yaptığı Eğreti Gelin filmindeki Kostak Emine rolü ile 2005de 12. Adana Altın Koza Film Festivali’nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü aldı. Aynı yıl Hande Ataizi ile Melekler Adası dizisinde rol aldı.

CEM ÖZER İLE EVLENDİ

Aynı dizide rol alan Cem Özer ile 26 Ekim 2004′te evlendi. Hamileliğinin son ayında Melekler Adası dizisinden ayrıldı. 22 Mayıs 2005′te oğlu Osman Nejat’ı dünyaya getirdi. 24 aralık 2010 da Cem Özer'den boşandı.



2004′te Anlat İstanbul filminde Saliha karakterini canlandırdı. 2005-2006 sezonunda ATV’de yayımlanan Belalı Baldız dizisinde Berna Laçin ve Kenan Işık’la başrolü paylaştı. 2006 da Cem Özer’le “Sen Olmasaydın” adlı tiyatro oyununda rol aldı.



2006 yılı Eylül ayında Fatih Akın’ın senaryosunu yazdığı, yönettiği ve yapımcılığını üstlendiği “Yaşamın Kıyısında” isimli filmde rol aldı. Bu filmde Ayten Öztürk adlı türk kızını büyük başarıyla canlandırdı, film 2007′de 60.Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye için yarışmaya hak kazandı ardından “En iyi Senaryo” ödülünü kazandığı açıklandı.

DİZİLERİ VE ROLLERİ

2007′de Ezo Gelin adlı tv dizisinde Ezo Gelin’i canlandırdı. Ortadoğu’nun en önemli film festivallerinden biri olarak kabul edilen 31.Uluslararası Kahire Film Festivali’nde başkanlığını ünlü İngiliz yönetmen Nicolas Roeg’in yaptığı ana jüride yer aldı.

2007′da Barış Pirhasan’ın yönetmenliğini yaptığı Adem’in Trenleri filminde Hacer rolünde kusursuz bir performans sergiledi.Bu filmdeki oyunuyla 13.Sadri Alışık Oyuncu ödülleri’nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandı.



Çağdaş Sinema Oyuncuları Derneği (ÇASOD) Geleneksel 15. Oyuncu Ödülleri En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü iki ayrı filmde, birbirinden çok farklı iki rolde birden etkili olmayı ve doğal kalmayı başarması nedeniyle Yaşamın Kıyısında (Ayten) ve Adem’in Trenleri’nin oyuncusu (Hacer) olarak kazandı.

5-20 Nisan 2008 de 27.si düzenlenen Uluslararası İstanbul Film Festivali’nde Semin Kaplanoğlu’nun juri başkanlığını yaptığı ulusal yarışma jurisinde yer aldı.



Ocak 2010'da yayına başlayan "Aşk Ve Ceza" isimli dizide Murat Yıldırım ile başrolü paylaştı. 2011'de Show TV'de yayınlanan “Sensiz Olmaz" adlı dizinin başrolünde yer aldı.

Nurgül Yeşilçay, 2014’ün beğenilen dizilerinden Paramparça’da, Gülseren rolüne hayat verdi.

Bu diziden başrolde birlikte yer aldığı Erkan Petekkaya ile yaşadığı sorunlar nedeniyle ayrılan Nurgül Yeşilçay, 2016 yılında “Muhteşem Yüzyıl Kösem” dizisinde “Kösem Sultan” rolü ile ekranlara geri döndü.

Gülperi’de dizisinde mücadele eden bir anne olan Gülperi karakterine hayat veren 45 yaşındaki Nurgül Yeşilçay, FOX TV ile anlaştı.

Başarılı oyuncu şimdilerde, Son Nefesime Kadar adlı dizide Mihri karakterini oynuyor.