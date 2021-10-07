Nurgül Yeşilçay ve Afra Saraçoğlu yeniden bir arada! İşte o meşhur proje...

Nurgül Yeşilçay ve Afra Saraçoğlu yeniden bir arada! İşte o meşhur proje...

Nurgül Yeşilçay ve genç oyuncular arasında yıldızı parlayan Afra Saraçoğlu, aynı sahneyi paylaşacak. Yeni tiyatro oyunu için çalışmalar başlarken, hayranlar ise izlemek için gün sayıyor.

Başarılı oyuncu Nurgül Yeşilçay, Kim Bu Aile isimli sinema filminde boy göstermeye hazırlanıyor.

Filmde Cengiz Bozkurt ile birlikte başrolü paylaşmaya hazırlanan Yeşilçay, bir yandan ise gelen dizi tekliflerini değerlendiriyor.

Ekranlara yeniden geri dönmeye hazırlanan oyuncu, bu sürede sosyal medya paylaşımları ile kendisini unutturmuyor.

Hayranları için yeni bir sürpriz hazırlığında olan oyuncunun, yine uzun zamandır ekranda yer almayan Afra Saraçoğlu ile aynı sahneyi paylaşacağı öğrenildi.

Genç yeteneklerden birisi olan Afra Saraçoğlu, son dönemlerde yaptığı reklam filmleri ile gündeme geldi.

YEŞİLÇAY VE SARAÇOĞLU'NDAN TİYATRO OYUNU

Nurgül Yeşilçay ve Afra Saraçoğlu, "Bir Barda Bir Gece" oyunu için bir araya geldi.

İkili, DasDas’ın Lulu Raczka imzalı yeni prodüksiyonu "Bir Barda Gece'nin" çalışmalarına başladı .

Nagihan Gürkan’ın yöneteceği oyun, 26 Kasım Cuma akşamı 20.30’da DasDas’ta seyirciyle buluşacak.

İkiliyi aynı sahnede izlemek isteyenler, bilet alarak katılım gösterebilecek.