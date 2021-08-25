Nurgül Yeşilçay yeni imajında 'ısrarcı' Setten ilk kere geldi!

Geçtiğimiz günlerde sarışın olan Nurgül Yeşilçay, yeni imajıyla setten fotoğraf paylaştı. Yeşilçay imaj değişikliğine ilişkin, "Esmerlerin sarışın olması yasaklanmalı" demişti.

Oyuncu Nurgül Yeşilçay, 'Kim Bu Aile?' filmi için imaj değişikliğine gitti.

Yeşilçay geçtiğimiz sezon Mert Fırat ile birlikte Kefaret dizisinde boy göstermiş, dizi kısa süre önce final vermişti.

Dizinin ardından yeni filmi için imaj değiştiren Yeşilçay kuaför çıkışı görüntülenince, “Nasıl tanıdınız? Sabahtan beri buradayım. Çok sıkıldım.

Esmerlerin sarışın olması yasaklanmalı, çok zor. Saatlerdir buradayım.” diyerek espri yapmıştı.

Oyuncu yeni filminin setinden yeni hali ile fotoğraf paylaşarak, Instagram'da yayınladı.

YENİ FİLM, YENİ İMAJ

Ünlü oyuncular Nurgül Yeşilçay, Cengiz Bozkurt, Onur Buldu ve Ferit Aktuğ, 'Kim Bu Aile?' filminde buluştu.

Film setinde rol arkadaşı Cengiz Bozkurt ile poz veren Yeşilçay, o kareleri Instagram'dan paylaştı.

Yeşilçay paylaşımına "Menekşe ablanızla tanışın çabuk. Adem komiserle tanışın" notunu yazdı.

2022 YILINDA VİZYONDA

2019 yılında gösterime giren ve Güney Kore hasılat rekorunu elinde bulunduran Extreme Job filminden uyarlanan "Kim Bu Aile?" filminin 2022'nin ilk ayı içerisinde gösterimde olması bekleniyor.

Küçük Esnaf, Yol Arkadaşım serisi ve Bayi Toplantısı gibi yapımlara imza atan Bedran Güzel'in yönetmen koltuğunda oturduğu filmin senaryosunu ise Ali Erkan Ersezer kaleme aldı.