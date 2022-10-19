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    Nurgül Yeşilçay'ın sır gibi sakladığı ablası ortaya çıktı! "Tıp demiş burnundan düşmüş!"

    Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay'ın herkesten sakladığı ablası yıllar sonra ortaya çıktı. Görenler gözlerine inanamadı. İkilinin benzerliği dikkat çekti. İşte Nurgül Yeşilçay'ın ablası...
    • 19.10.2022 - 16:31
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    Nurgül Yeşilçay'ın sır gibi sakladığı ablası ortaya çıktı! 'Tıp demiş burnundan düşmüş!'

    46 yaşındaki Nurgül Yeşilçay, güzelliğiyle ve düzgün fiziğiyle adeta genç kızlara taş çıkarıyor.

    Ünlü oyuncu geçtiğimiz yaz boyunca tatilde çekildiği iddialı pozları sosyal medyayı sallamıştı.

    Tatil dönüşü birçok mekanda boy gösteren Nurgül Yeşilçay, verdiği kilolar sonrası herkesi kendine hayran bırakmıştı.

    Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlü oyuncu yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor.

    Son zamanlarda hızlı bir şekilde zayıflamasıyla gündeme gelen Nurgül Yeşilçay, zayıflama sırrını şu sözlerle anlatmıştı:

    "Gece yemek yemeyi bıraktım. 16 saat aç kalıyorum... Kahvaltıyı geç yapıyorum ve yediklerime çok dikkat ediyorum. Gözaltı torbalarıma yumurta akı, selülitlerim için filtre kahve kullanıyorum. Biraz bu zayıflığımın tadını çıkartmak istiyorum."

    Özel hayatıyla da oldukça dikkat çeken Nurgül Yeşilçay'ın ailesi merak konusu oldu.

    Herkesten sakladığı ablası ortaya çıktı

    Ünlü oyuncunun yıllarca sır gibi sakladığı ablası ortaya çıktı. Görenler gözlerine inanamadı. İkiliyi ayırt etmek imkansız. İşte Nurgül Yeşilçay'ın ablası...

    Nurgül Yeşilçay ın sır gibi sakladığı ablası ortaya çıktı! 'Tıp demiş burnundan düşmüş!' #1


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