Eskişehirli olan Yeşilçam’ın ünlü isimlerinden Nuri Alço, kısa süre önce vefat eden bir diğer Eskişehirli Yeşilçam efsanesi Cüneyt Arkın’la olan anılarını anlattı.

Cüneyt Arkın ismiyle bilinen Fahrettin Cüreklibatır, 28 Haziran 2022 tarihinde hayata 85 yaşında gözlerini yummuştu.

Aksiyon filmi denince akla gelen efsanenin ölümü, sanat camiası başta olmak üzere ülke genelinde üzüntüyle karşılandı. Kendisi gibi Eskişehirli ve Yeşilçam efsanesi olan Nuri Alço, Cüneyt Arkın hakkında konuştu.

"Jackie Chan'den sonra ikinci gelen aktör"

Dünya aksiyon filmi denildiğinde rahatlıkla ikinci sırada olabilecek bir duayeni kaybettiklerini ifade eden Alço, “Öncelikle başımız sağ olsun. Kaybettiğimiz insan sadece Eskişehir’in değil Türkiye’nin duayeni ve çok büyük bir üstad, çok büyük bir aktör. Şu anda dünyada avantür filmlerde Jackie Chan’den sonra ikinci gelen bir aktör. Mesleği sevdiği için doktorluğu bırakıp, kendisi aktörlüğe soyunan bir insan, kendisi gibi çocuklarını da yetiştiren çok da güzel bir aile babası” diye konuştu.

Cüneyt Arkın ile olan dostluğuna değinen Nuri Alço, son zamanlarda Cüneyt Arkın’ın hakkında çıkan yalan ölüm haberlerinden dolayı daha çok iletişimde olduklarına değindi.

Nuri Alço, Cüneyt Arkın’la olan set anılarını anlattı VİDEO



"Cüneyt abiyi yaşamak lazım"

Yeşilçam efsanesinin dublörsüz aksiyon filmlerinde oynadığını hatırlatan Alço, “Cüneyt abi anlatmakla bitmez, onu yaşamak lazım, onu yaşayan bilir. Benim onunla çok güzel bir dostluğum vardı, hem Eskişehirli olması nedeniyle de. Hanımı, Betül Hanım ile sürekli görüşüyorum. O beni arıyordu, ben onu ararım. Yani her hafta görüşürdük, çünkü son zamanlarda öyle yazılar çıkmaya başlamıştı ki, sabah uyanıyoruz ‘Cüneyt Arkın son nefesini verdi’ haftada bir öldürüyorlardı adamı. Allah rahmet eylesin, çok güzel bir insandı. Yüreği güzeldi, birçok filmde beraber oynadık, set anılarımız çok fazla. Cüneyt abi gençliğinde gerçekten tutulamayan bir insandı. Filmlerde dublör kullanmadığından dolayı da omurgasındaki eklemlerin kayması hasebiyle birtakım zorluklar çekti. Vücut çöktü, kilo aldı kortizon iğnelerinden dolayı, yürürken zorlanıyordu” diye konuşarak Arkın’ın yaşadığı rahatsızlıkları dile getirdi.

"Hiç dublör kullanmazdı"

Cüneyt Arkın’ gibi Yeşilçam efsanesi olan Nuri Alço, beraber anılarından bahsetti. Bir filmde yaşadığı aksiyonlardan bahseden Alço, “Cüneyt abiyle biz Katiller De Ağlar filmini çekerken Kilyos’ta çalışıyorduk. Hiç unutmuyorum Kilyos’ta kaçarken ben helikoptere atlıyorum, helikopterin bacağından tırmanıyorum kendisi koşarak geliyor helikopterin bacağına tutunuyor havadayken ve kendisini helikopterin üzerine çıkarıyordu. Düşünebiliyor musunuz? Hiç dublör kullanmadan, o vücutta bir insan, öyle bir insandı. Ve helikopterin üzerinde kendisi ile kavga ediyoruz. Helikopter bir bina boyunda kalktı.

"Onunla çalışmak çok tatlıydı"

Aşağıda güvenlik olarak o zamanın tekniği ile sadece karton kutular, üzerinde yatak branda var. Kavga edeceğiz, o bana yumruk atacak ben o yumruğu alacağım ve aşağıya düşeceğim. ‘Kalk kalk kalk’ dedi bana Cüneyt abi, ondan sonra bir kavgaya başladık. Bana bir yumruk vurdu ben attım kendimi aşağıya. Attım ama öyle kurnaz ki her şeyin gerçeğini yapmak istiyor, çok seviyor. Kavgaların provalarında ‘sağ vuracağım’ deyip sol vuran bir insan. Attım aşağıya kendimi hemen kendisi de atladı üzerime, yani üzerime düşse kemiklerim kırılır. Hemen yuvarlanarak kaçtım, ‘Ne kurnazsın, nasıl kaçıyorsun’ dedi. Böyle anlar yaşadık, onunla çalışmak çok tatlıydı. Finalde de gelir gülerdik, kahkaha falan, böyle güzel bir insandı” diyerek Arkın’ın çevikliğinden söz etti.

"Betül abla hemen beni aradı"

İHA'nın aktardığına göre son olarak Cüneyt Arkın’ın ölüm haberini nasıl aldığını anlatan başarılı aktör, “Onun ölüm haberini aldığımda Kuşadası’ndaydım, Çeşme’ye geçmiştim. İlk duyduğumda inanamadım, Betül abla hemen beni aradı. Ben aradım telefon cevap vermedi, Murat’ı arıyorum, Murat yurtdışından geliyor, uçakta olduğunu biliyorum. Bütün millet beni arıyor. İnanmıyorum çünkü daha önce defalarca benzeri haberleri gördüğüm için. Sonunda ulaştım ve hemen İstanbul’a geldim, cenazesinde bulundum” ifadelerine yer vererek yaşadıklarını anlattı.