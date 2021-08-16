Nurseli İdiz kimdir, hastalığı nedir? Paylaş Benimle konuğu Nurseli İdiz'in hayatı...

Tiyatro ve sinema sanatçısı Nurseli İdiz, TV8 ekranlarında yayınlanan Paylaş Benimle programına konuk oldu. Peki Nurseli İdiz kimdir, hastalığı nedir? İşte Paylaş Benimle konuğu Nurseli İdiz'in hayatı

Tiyatro ve sinema sanatçısı Nurseli İdiz, sunuculuğunu uzman Psikolog Gökhan Çınar'ın üstlendiği hafta içi her gün TV8 ekranlarında yayınlanan gündüz kuşağı programı Paylaş Benimle'nin bugünkü konukları arasında yer alıyor.

Ailesinden 5 kişinin arka arkaya ölümüyle sarsılan Nurseli İdiz, o dönemde hastalığının nasıl nüksettiğini ve yaşadığı zorlukları anlattı. "Ben bu yaşta iyileştiysem, herkes iyileşir." diyen Nurseli İdiz'in hayatı merak konusu oldu.

Peki, Nurseli İdiz kimdir, kaç yaşında, eski eşi kim? Nurseli İdiz'in hastalığı nedir? İşte Nurseli İdiz hakkında bilgiler...

NURSEL İDİZ KİMDİR?

6 Ekim 1960 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Nurseli İdiz’in tam adı Nuran Nurseli Çamlıbel'dir. Babası, İskeçe göçmeni ressam Faruk Nafiz Çamlıbel annesi ise Deniz Çamlıbel'dir.

Lisede Fen bölümünde okuyan Nurseli İdiz, lisans eğitimini, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü ve Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümünde tamamlamıştır.

1981 yılında Ankara Sanat Tiyatrosu'nda çalışmaya başlayarak "Küçük Adam Ne Oldu Sana?" oyunu ile sahneye çıkmış ve sonrasında Ankara ve İstanbul Devlet Tiyatroları'nda ve İstanbul Şehir Tiyatroları'nda görev yapmıştır.

Nurseli İdiz, 1981 yılında, TRT'de "Şarkılar Neyi Söyler" adlı programı ve "Prizma" isimli programın sunuculuğunu üstlenmiştir. "Geçmiş Bahar Mimozaları" dizisiyle ismini televizyon ekranlarında daha büyük kitlelere duyurmuştur.

İdiz, yer aldığı "Böcek" ve "Kız Kulesi Aşıkları" isimli filmlerler sinemada da adından söz ettirmiş ve birçok sinema ve dizi filmlerde rol almıştır.

1991 yılında televizyonda "Saklambaç" adlı bir programın sunuculuğunu yapan Nurseli İdiz, 1983 yılında müzisyen Cem İdiz ile evlenmiş ve bu evliliğinden 1985 yılında Canan Elif İdiz isminde bir kızı dünyaya gelmiştir.

1999 yılında 15 yıllık eşinden boşandıktan sonra da İdiz soyadını kullanmaya devam eden Nurseli İdiz, 2015 yılında Show TV'de yayınlanan "İlişki Durumu: Karışık" adlı dizide başrollerini Eda Ece, Pamir Pekin, Seren Şirince ve Berk Oktay, paylaşmıştır.

NURSELİ İDİZ'İN HASTALIĞI NEDİR?

Arka arkaya gelen ölüm haberleri ardından zor günler geçiren Nurseli İdiz'e Tip 1 Bipolar teşhisi konuldu.

BİPOLAR BOZUKLUK NEDİR?

Bipolar bozukluk, "maniden depresyona kadar uzanan ruh halindeki aşırı değişiklikler" olarak tanımlanmaktadır. Bu ruh hali oynamaları arasında, bipolar bozukluğu olan kişinin normal ruh halinde olduğu dönemler olabilir.

"Manik" terimi aşırı hareketli, enerjik, konuşkan, umursamaz, güçlü, öforik bir dönemi tanımlanmaktadır.