Nurseli İdiz kimdir? Nurseli İdiz kaç yaşında, nereli, evli mi? Nurseli İdiz biyografisi..

Tiyatro ve sinema oyuncusu Nurseli İdiz, Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk olmasıyla merak edilen isimler arasında yer alıyor. Peki Nurseli İdiz kimdir? İşte Nurseli İdiz'in biyografisi

Açıklamaları ve yorumlarıyla tepki çekerek sık sık gündeme gelen isimlerden biri olan oyuncu Nurseli İdiz, televizyon dünyasının tanınan yüzleri arasında yer alıyor.

Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk olan Nurseli İdiz'in hayatına dair bilgiler merak konusu oldu.

İzleyiciler tarafından hayatı ve biyografisi araştırılan Nurseli İdiz kimdir, kaç yaşında, evli mi? sorularına yanıt aranıyor.

İşte Nurseli İdiz'e dair merak edilenler..

NURSELİ İDİZ KİMDİR?

Nurseli İdiz, 6 Ekim 1960'da İstanbul'da doğdu. Babası İskeçe göçmeni Faruk Nafiz Çamlıbel, annesi Deniz Çamlıbel ise Kırklarelilidir.

Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü ve Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümü mezunu olan sanatçı, 1981'de AST'ta çalışarak sanat hayatına başladı.

Ankara ve İstanbul Devlet Tiyatroları'nda ve İstanbul Şehir Tiyatroları'nda görev yaptı. Halen Tiyatro İstanbul kadrosunda olup, sinema ve dizi filmlerde rol alıyor.

1983 – 1999 yılları arasında evli olduğu Cem İdiz’den Canan Elif İdiz isminde bir kızı vardır.

NURSELİ İDİZ'İN ROL ALDIĞI OYUNLAR

Koca Sinan: Hakan Altıner - Tiyatro Kedi - 2012

Evliliğe Gelince: leslie Stevens - Tiyatro Diyalog - 2010

Bana Bunu Yapma: Richard Baer - Tiyatro Diyalog - 2009

Kadıncıklar: Tuncer Cücenoğlu - Sadri Alışık Tiyatrosu - 2007

Salıncakta İki Kişi: William Gibson - Tiyatro Kedi - 2006

İhtiras: John Baker - Tiyatro İstanbul - 2003

Tuhaf Bir Çift: Neil Simon - Tiyatro İstanbul - 2002

İdeal Koca: Oscar Wilde - Tiyatro İstanbul - 2000

Seneye Bugün: Bernard Slade - Tiyatro İstanbul - 1996

Vanya Dayı: Anton Çehov - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1994

Karşı Penceredeki Kadın: Yavuz Özkan - Sadri Alışık Tiyatrosu

Allaha Sımarladık Cumhuriyeti: Selim İleri - Sadri Alışık Tiyatrosu

Hapşırık: Anton Çehov / Michael Frayn - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1990

Evita: İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1989

Altı Kişi Yazarını Arıyor: Luigi Pirandello - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1988

Dört Kız Kardeş: Michel Tiremblay - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1987

Ermiş Jeanne: George Bernard Shaw'dan Uyarlayan Müge Gürman - 1986

Keşanlı Ali Destanı: Haldun Taner - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1984

Yaz Misafirleri : Ankara Sanat Tiyatrosu - 1982

Küçük Adam Ne Oldu Sana: Hans Fallada - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1981

Kurban: Güngör Dilmen - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1980

Mihri Müşfik

NURSELİ İDİZ'İN OYNADIĞI SİNEMA FİLMLERİ

Güneşi Gördüm (2009)

O Şimdi Mahkum (2005)

Mumya Firarda (2002)

Şarkıcı (2000)

Asansör (1999)

Salkım Hanımın Taneleri (1999)

Kahpe Bizans (1999)

Böcek (1995)

Kız Kulesi Aşıkları / Hera İle Leandros (1993)

Karartma Geceleri (film) Karartma Gecaleri (1990)

Gece Yolculuğu (1987)

NURSELİ İDİZ'İN OYNADIĞI DİZİLER