- Haberler
- Medya Haberleri
- Nurseli İdiz kimdir? Nurseli İdiz kaç yaşında, nereli, evli mi? Nurseli İdiz biyografisi..
Nurseli İdiz kimdir? Nurseli İdiz kaç yaşında, nereli, evli mi? Nurseli İdiz biyografisi..
- Haber Merkezi
- 24.03.2021 - 09:11
Açıklamaları ve yorumlarıyla tepki çekerek sık sık gündeme gelen isimlerden biri olan oyuncu Nurseli İdiz, televizyon dünyasının tanınan yüzleri arasında yer alıyor.
Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk olan Nurseli İdiz'in hayatına dair bilgiler merak konusu oldu.
İzleyiciler tarafından hayatı ve biyografisi araştırılan Nurseli İdiz kimdir, kaç yaşında, evli mi? sorularına yanıt aranıyor.
İşte Nurseli İdiz'e dair merak edilenler..
NURSELİ İDİZ KİMDİR?
Nurseli İdiz, 6 Ekim 1960'da İstanbul'da doğdu. Babası İskeçe göçmeni Faruk Nafiz Çamlıbel, annesi Deniz Çamlıbel ise Kırklarelilidir.
Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü ve Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümü mezunu olan sanatçı, 1981'de AST'ta çalışarak sanat hayatına başladı.
Ankara ve İstanbul Devlet Tiyatroları'nda ve İstanbul Şehir Tiyatroları'nda görev yaptı. Halen Tiyatro İstanbul kadrosunda olup, sinema ve dizi filmlerde rol alıyor.
1983 – 1999 yılları arasında evli olduğu Cem İdiz’den Canan Elif İdiz isminde bir kızı vardır.
NURSELİ İDİZ'İN ROL ALDIĞI OYUNLAR
- Koca Sinan: Hakan Altıner - Tiyatro Kedi - 2012
- Evliliğe Gelince: leslie Stevens - Tiyatro Diyalog - 2010
- Bana Bunu Yapma: Richard Baer - Tiyatro Diyalog - 2009
- Kadıncıklar: Tuncer Cücenoğlu - Sadri Alışık Tiyatrosu - 2007
- Salıncakta İki Kişi: William Gibson - Tiyatro Kedi - 2006
- İhtiras: John Baker - Tiyatro İstanbul - 2003
- Tuhaf Bir Çift: Neil Simon - Tiyatro İstanbul - 2002
- İdeal Koca: Oscar Wilde - Tiyatro İstanbul - 2000
- Seneye Bugün: Bernard Slade - Tiyatro İstanbul - 1996
- Vanya Dayı: Anton Çehov - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1994
- Karşı Penceredeki Kadın: Yavuz Özkan - Sadri Alışık Tiyatrosu
- Allaha Sımarladık Cumhuriyeti: Selim İleri - Sadri Alışık Tiyatrosu
- Hapşırık: Anton Çehov / Michael Frayn - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1990
- Evita: İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1989
- Altı Kişi Yazarını Arıyor: Luigi Pirandello - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1988
- Dört Kız Kardeş: Michel Tiremblay - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1987
- Ermiş Jeanne: George Bernard Shaw'dan Uyarlayan Müge Gürman - 1986
- Keşanlı Ali Destanı: Haldun Taner - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1984
- Yaz Misafirleri : Ankara Sanat Tiyatrosu - 1982
- Küçük Adam Ne Oldu Sana: Hans Fallada - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1981
- Kurban: Güngör Dilmen - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1980
- Mihri Müşfik
NURSELİ İDİZ'İN OYNADIĞI SİNEMA FİLMLERİ
- Güneşi Gördüm (2009)
- O Şimdi Mahkum (2005)
- Mumya Firarda (2002)
- Şarkıcı (2000)
- Asansör (1999)
- Salkım Hanımın Taneleri (1999)
- Kahpe Bizans (1999)
- Böcek (1995)
- Kız Kulesi Aşıkları / Hera İle Leandros (1993)
- Karartma Geceleri (film) Karartma Gecaleri (1990)
- Gece Yolculuğu (1987)
NURSELİ İDİZ'İN OYNADIĞI DİZİLER
- İlişki Durumu: Evli - 2016 (Mediha)
- İlişki Durumu: Karışık - 2015 (Mediha)
- Ankara'nın Dikmeni - 2014 (Dilek)
- Yalan Dünya - 2014 (Nursel Karakaş)
- Harem - 2012 (Mozaikli Valide Sultan)
- Ömre Bedel - 2009
- Can - 2006
- Ahududu - 2005
- Bir Varmış Bir Yokmuş - 2005
- Şöhret - 2005
- Şeytan Sofrası - 2004
- Bir Yıldız Tutuldu - 2003
- Serseri Aşıklar - 2003
- Baldız Geliyorum Demez - 2002
- Kınalı Kar - 2002
- 90-60-90 - 2001
- Cinlilerle Periler - 2001
- Dünya Varmış - 2001
- Benim İçin Ağlama - 2001
- Borsa - 2000
- Baykuşların Saltanatı - 2000
- Beyaz Yalanlar - 2000
- Delikanlı - 2000
- Rüzgar Gülü - 1999
- Mercan Kolye - 1998
- Çözülmeler - 1994
- Geçmiş Bahar Mimozaları - 1989