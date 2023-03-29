Nursema'dan babasına ağır sözler! Kızılcık Şerbeti 21. bölüm 2. fragmanı Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisi 21. bölümü ile ekrana gelmeye hazırlanıyor. İşte yeni bölüm tanıtımı..

Show TV'nin popüler dizisi Kızılcık Şerbeti son bölümleriyle sık sık sosyal medyada gündeme oturuyor.

Dizide yer alan bazı sahneler tepki çekince RTÜK dizi hakkında soruşturma başlatma kararı almıştı.

Nursema'nın zorla evlendirilmesi ve gerdek gecesinde yaşanan şiddet sahneleri ile tepki toplayan Kızılcık Şerbeti dizisi 21. bölümü ile ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

Kızılcık Şerbeti dizisinin oyuncu kadrosunda Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman, Aliye Uzunatağan, Feyza Civelek, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Emrah Altıntoprak, Feray Darıcı, Selin Türkmen, Özlem Çakar, Oral Özer, Rahimcan Kapkap, Serkan Tınmaz, Tuana Gizem Uzunlar gibi isimler bulunuyor.

Kızılcık Şerbeti dizisi her Cuma saat 20.00'de yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkıyor. Dizinin 20. bölümüne damga vuran sahne ise Abdullah Bey'in Alev'e aşkını ilan etmesi olmuştu.

Peki 21. bölümde neler yaşanacak? İşte merakla beklenen 21. bölüm 2. fragmanı..