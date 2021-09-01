Nusret Çetinel kimdir? Usta oyuncu Nusret Çetinel kaç yaşında, neden öldü?

Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, usta oyuncu Nusret Çetinel'in hayatını kaybettiğini duyurdu. Acı haber sonrası Nusret Çetinel'in hayatına dair bilgiler merak konusu oldu. Peki Nusret Çetinel kimdir?

Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, 69 yaşındaki usta oyuncu Nusret Çetinel'in vefat haberini duyurdu.

Akay, acı haberi, ''Eylül ayı sanat camiasına yaprak dökümü ile geldi. Şimdi ise 1 yıldır kanser tedavisi gören usta oyuncumuz Nusret Çetinel'i kaybettik. Bugün hayatını kaybeden oyuncumuzun ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilerim. Nur içinde yatsın inşallah.'' sözleriyle duyurdu.

Acı haberin ardından Nusret Çetinel'in hayatına dair bilgiler gündeme geldi. ''Nusret Çetinel kimdir, kaç yaşında? Nusret Çetinel öldü mü, neden öldü?'' sorularının yanıtları merak konusu oldu. İşte usta oyuncu Nusret Çetinel'in hayatı hakkında bilgiler...

NUSRET ÇETİNEL KİMDİR?

26 Ocak 1952 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, seslendirme sanatçısı Nusret Çetinel, Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunudur.

Konservatuvara girdiği yıldan itibaren özel ve devlet tiyatrolarında oynamış ve 2011 yılında Devlet Tiyatroları'ndan emekli olmuştur.

1976 tarihinden itibaren TRT televizyonunda dublaj sanatçısı olarak çalışan Çetinel; Rafadan Tayfa, Pembe Panterin Dönüşü, Polis Akademisi, Police Story, Tanrının Zırhı, Jetgiller, Cehennem Melekleri 2, Yıldız Savaşları Bölüm 2 gibi projelerde seslendirme yapmıştır.

Nusret Çetinel ayrıca; Eyvah Babam, Bizim Evin Halleri, Sırlar Dünyası, Büyük Buluşma, Yağmurdan Sonra, Yeşeren Düşler, Hakkını Helal Et, Nazlı Yarim, Tek Türkiye, Son Ağa, Unutma Beni, Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi, Hür Adam Öyle Bir Geçer Zaman ki, Muhteşem Yüzyıl, Patron Mutlu Son İstiyor, Sevda Kuşun Kanadında ve İsimsizler gibi yapımlarda rol almıştır.

69 yaşında hayatını kaybeden Nusret Çetinel'in ölüm nedenine ilişkin açıklama henüz gelmedi.