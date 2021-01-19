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    Nusret Gökçe koronavirüs aşısı oldu

    Saltbae hareketiyle tüm dünya fenomen haline gelen Nusret Gökçe, koronavirüs aşısı olduğu anları sosyal medya hesabından paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 19.01.2021 - 08:27
    • Güncelleme : 19.01.2021 - 09:19
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    Nusret Gökçe koronavirüs aşısı oldu

    Dünya genelinde koronavirüse karşı toplu aşılama son sürat devam ediyor.

    Eğlence ve sanat dünyasının ünlü isimleri de aşılamaya katılanlar arasında yer alıyor…

    DUBAİ’DE AŞI OLDU

    Son olarak Saltbae olarak adlandırılan tuz serpme hareketiyle sosyal medyada her geçen gün daha fazla hayran kitlesine ulaşan Nusret Gökçe, Dubai'de koronavirüs aşısı oldu.

    Ünlü işletmeci, aşı olurken çekilen bir videoyu sosyal medya hesabından, "Bugün koronavirüs aşısı oldum." notuyla paylaştı.

    Nusret Gökçe koronavirüs aşısı oldu VİDEO

    Nusret Gökçe koronavirüs aşısı oldu #1

    Nusret Gökçe koronavirüs aşısı oldu #2

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