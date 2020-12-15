Nusret Gökçe, yeni mekanı için müdür arıyor

İngiltere’nin başkenti Londra’da yeni mekanını açacak olan Nusret, yıllık 850 bin lirayı gözden çıkardı.

Sadece Türkiye’nin değil tüm dünyanın aşina olduğu isim Nusret Gökçe, yeni mekanını açmaya hazırlanıyor.

Bu mekanın adresi ise İngiltere’nin başkenti Londra…

Şehrin en popüler caddesinde açılacak olan mekanın tadilatı da çoktan başladı. Ünlü işletmeci de tüm çalışmalarla yakından ilgileniyor.

YILLIK 850 BİN TL

Hemen her şeyin mükemmel olmasını isteyen Nusret, mekanın sorumluluğunu verebileceğini müdür arayışına girdi.

Nusret Gökçe, müdürüne yıllık 80 bin pound (850 bin TL) vereceğini ilanlarla servis etmeye başladı.

İNGİLTERE’DE 15 YIL TECRÜBESİ OLACAK

İşletmeci, Türkçe bilen ve İngiltere’de 15 yıl iş tecrübesi kazanmış birini aradığını vurguladı.