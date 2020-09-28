O anlar kayda alınırken, küfürler savurarak restorana giren ve kadının peşinden giden adamı kimsenin durduramaması dikkatlerden kaçmadı.

Et pişirme ve tuzlama şekliyle dünyada tanınmış şefler arasına giren ve birçok önemli kentte restoranı bulunan Nusret Gökçe, yine tüm dikkatleri üzerine çekti.

Pandemi sürecinde kapalı tutulan restoranlarının açılmasıyla yeniden büyük yoğunluk yaşayan Nusret, o restoranlarının birinde müşterisini ağırladıktan sonra, kendisine yaptığı dansı izledi.

TWERK YAPARKEN SEVGİLİSİNE YAKALANDI

Siyahi kadının twerk yaptığı anları kayda alan Nusret, tam videoyu bitirecekken; restorana kadının sevgilisi olduğu belirtilen bir kişi girdi.

Sevgilisini gören kadın ise hemen kendini toparlayarak, kaçmaya başladı.

Nusret'e twerk yaparken sevgilisine yakalandı İZLE

KİMSE DURDURAMADI

Küfürler savurarak içeriye giren ve kadının ardından giden adamı kimse durduramadı.

Video burada noktalanırken, kadının ve sevgilisinin akıbeti hakkında bilgi verilmedi.