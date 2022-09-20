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- O da estetik harikası oldu! Aleyna Tilki'nin annesini görenler tanıyamadı....
O da estetik harikası oldu! Aleyna Tilki'nin annesini görenler tanıyamadı....
- 20.09.2022 - 16:37
- Güncelleme : 20.09.2022 - 16:52
Sosyal medya paylaşımlarıyla olay yaratan 22 yaşındaki ünlü şarkıcı Aleyna Tilki'nin annesi güzelliğiyle göz dolduruyor.
Aleyna Tilki'ye desteğini ihmal etmeyen anne Havva Öztel, sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olmaya başladı.
Geçtiğimzi günlerde klip çekimini tamamladığını duyuran Havva Öztel'in şarkısı yayınlamıştı.
Öztel, "Seni Kalbimden Kovdum" şarkısı ile sosyal medyayı sallamıştı.
Hem sesiyle hem de verdiği cesur pozlarla sık sık konuşulan Havva Öztel, şu sıralar sosyal medyadan paylaştığı pozlarla gündem oluyor.
43 yaşındaki Havva Öztel, geçtiğimiz günlerde estetik operasyon geçireceğini duyurmuştu.
Havva Öztel ihtiyacı olmadığını dile getirse de tedbir amaçlı estetik yaptıracağını söylemişti.
Yüzünü gerdiren Havva Öztel'in son hali sosyal medyanın diline düştü...