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O da estetik harikası oldu! Aleyna Tilki'nin annesini görenler tanıyamadı....

O da estetik harikası oldu! Aleyna Tilki'nin annesini görenler tanıyamadı....

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, bu defa yaptırdığı estetik operasyonuyla gündem oldu. İşte, Öztel'in son hali....