O da nasibini aldı! Bizimkiler'in 'Sekreter Demet'i yıllar sonra bakın ne halde

O da nasibini aldı! Bizimkiler'in 'Sekreter Demet'i yıllar sonra bakın ne halde

Bizimkiler dizisinde 'Sekreter Demet' rolü ile tanınan 52 yaşındaki oyuncu Buket Dereoğlu, yıllar içinde bambaşka biri oldu.

Bir dönemin ve ekranların unutulmaz dizilerinden olan 'Bizimkiler' dizisinde Sekreter Demet rolünü canlandıran Buket Dereoğlu, yıllara meydan okuyor.

Erdal Özyağcılar, Ercan Yazgan, Aykut Oray, Savaş Dinçel, Zihni Göktay, Meral Çetinkaya gibi oyuncularla beraber oynayan Buket Dereoğlu'nun son hali merak konusu oldu.

Tatlı Kaçıklar, SüperTürk gibi yapımlarda da rol alan Dereoğlu, 2009 yılında ikinci eşinden boşanmıştı. Başarılı isim, Zekeriyaköy’de bir restoran/cafe-bar da işletmişti.

ÜVEY BABASI YEŞİLÇAM YILDIZI

Annesi İdil Hanım Buket Dereoğlu küçük yaştayken eşi ile boşanmış ve oyuncu Ercan Yazgan ile evlendi.

Yani Buket Dereoğlu'nun öz babası Ercan Yazgan olarak bilinse de, Ercan Yazgan aslında Dereoğlu'nun üvey babasıdır.

DEĞİŞİMİ ŞAŞIRTTI

Can adında bir oğlu bulunan Dereoğlu, oyuncu Özgür Özgülgün ile evlenmiş ve 2009 yılında boşanmıştı.

Eski halinden eser kalmayan Buket Dereoğlu, sosyal medyayı aktif kullanıyor.

Sarışın güzelin değişimini görenler ise, şaşkınlıklarını gizleyemiyor.