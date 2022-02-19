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    O da nasibini aldı! Bizimkiler'in 'Sekreter Demet'i yıllar sonra bakın ne halde

    Bizimkiler dizisinde 'Sekreter Demet' rolü ile tanınan 52 yaşındaki oyuncu Buket Dereoğlu, yıllar içinde bambaşka biri oldu.
    • Haber Merkezi
    • 19.02.2022 - 16:59
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    O da nasibini aldı! Bizimkiler'in 'Sekreter Demet'i yıllar sonra bakın ne halde

    Bir dönemin ve ekranların unutulmaz dizilerinden olan 'Bizimkiler' dizisinde Sekreter Demet rolünü canlandıran Buket Dereoğlu, yıllara meydan okuyor.

    Erdal Özyağcılar, Ercan Yazgan, Aykut Oray, Savaş Dinçel, Zihni Göktay, Meral Çetinkaya gibi oyuncularla beraber oynayan Buket Dereoğlu'nun son hali merak konusu oldu.

    Tatlı Kaçıklar, SüperTürk gibi yapımlarda da rol alan Dereoğlu, 2009 yılında ikinci eşinden boşanmıştı. Başarılı isim, Zekeriyaköy’de bir restoran/cafe-bar da işletmişti.

    ÜVEY BABASI YEŞİLÇAM YILDIZI

    Annesi İdil Hanım Buket Dereoğlu küçük yaştayken eşi ile boşanmış ve oyuncu Ercan Yazgan ile evlendi.

    Yani Buket Dereoğlu'nun öz babası Ercan Yazgan olarak bilinse de, Ercan Yazgan aslında Dereoğlu'nun üvey babasıdır.

    O da nasibini aldı! Bizimkiler in Sekreter Demet i yıllar sonra bakın ne halde #1

    DEĞİŞİMİ ŞAŞIRTTI

    Can adında bir oğlu bulunan Dereoğlu, oyuncu Özgür Özgülgün ile evlenmiş ve 2009 yılında boşanmıştı.

    Eski halinden eser kalmayan Buket Dereoğlu, sosyal medyayı aktif kullanıyor.

    Sarışın güzelin değişimini görenler ise, şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

    O da nasibini aldı! Bizimkiler in Sekreter Demet i yıllar sonra bakın ne halde #2

    O da nasibini aldı! Bizimkiler in Sekreter Demet i yıllar sonra bakın ne halde #3

    O da nasibini aldı! Bizimkiler in Sekreter Demet i yıllar sonra bakın ne halde #4

    O da nasibini aldı! Bizimkiler in Sekreter Demet i yıllar sonra bakın ne halde #5

    O da nasibini aldı! Bizimkiler in Sekreter Demet i yıllar sonra bakın ne halde #6


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