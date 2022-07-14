O da oldu! Demet Özdemir üzücü haberi sosyal medyadan duyurdu...'Beklenen gün geldi gibi'

O da oldu! Demet Özdemir üzücü haberi sosyal medyadan duyurdu...'Beklenen gün geldi gibi'

Oyuncu Demet Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerini üzdü. Güzel oyuncu koronavirüse yakalandı...

Başarılı oyuncu Demet Özdemir, şarkıcı sevgilisi Oğuzhan Koç ile evililik yolunda ilk adımı atmıştı.

Ünlü çift, geçtiğimiz haftalarda aile arasında düzenlenen törenle nişanlanmıştı.

Şu sıralar evlilik hazırlığında olan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, tatil paylaşımlarıyla gündem yaratmaya başladı.

Özdemir ise tatilde verdiği pozlarla takipçilerinin ilgi odağı oldu.

Son olarak Demet Özdemir'den hayranlarını üzecek bir haber geldi.

Güzel oyuncu Instagram hesabından koronaya yakalandığını duyurdu.

"Ağrılı ve ağır atlatıyorum"

Özdemir paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"3 yıldır hiç olmamıştım ama koronaya yakalandım.Ertelenen hiçbir şey yok, öncelikle onu belirtmek isterim.Ben biraz ağrılı ve ağır atlatıyorum.Ama tedavim devam ediyor, yakında iyileşip geri döneceğim.Lütfen dikkat edin,beni merak eden, üzülen, arayan soran herkese çok teşekkür ediyorum sizi seviyorum"