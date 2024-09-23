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O da Survivor'a katılmış! Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı bakın kiminle evlendi...

O da Survivor'a katılmış! Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı bakın kiminle evlendi... Sade bir nikahla evlenen Nisa Bölükbaşı'nın eşi merak konusu oldu. Survivor 2022 şampiyonu Nisa Bölükbaşı'nın eşi bakın kim çıktı...