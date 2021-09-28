O dizi final kararı aldı! Yalancılar ve Mumları'nın yayın tarihi değişti

O dizi final kararı aldı! Yalancılar ve Mumları'nın yayın tarihi değişti

FOX TV'nin yeni sezondaki iddialı projesi Yalancılar ve Mumları'nın perşembe günü yayınlanacağı duyurulmuştu. Ancak Uzak Şehrin Masalı dizisinin final kararı alması her şeyi değiştirdi.

FOX TV'nin bu sezon en iddialı projelerinden biri olan ve birbirinden başarılı 4 kadın oyuncuyu bir araya getiren Yalancılar ve Mumları dizisi, izleyicisiyle buluşmak için gün sayıyor.

BBC formatı olan Mistresses'ın yerli uyarlaması olan Med Yapım imzalı Yalancılar ve Mumları dizisnin güçlü bir hikayesi bulunuyor.

Başrollerinde Ceren Moray, Elçin Sangu, Şafak Pekdemir ve Burcu Gölgedar'ın yer aldığı Yalancılar ve Mumları'nın perşembe akşamları yayınlanacağı duyurulmuştu.

Ancak FOX TV'den son dakika değişiklik haberi geldi. Geçtiğimiz hafta, merakla beklenen dizinin 30 Eylül Perşembe akşamı başlayacağı ilan edilmişti.

YALANCILAR VE MUMLARI'NIN YAYIN TARİHİ DEĞİŞTİ

Ancak pazar akşamları ekrana gelen Uzak Şehrin Masalı dizisinin reytinglerde kötü sonuçlar almasının ardından final kararı alması, her şeyi değiştirdi.

Pazar günleri ekranlarda yer alan Uzak Şehrin Masalı, 5. bölümde ekran macerasını noktalarken onun yerini Yalancılar ve Mumları dizisi dolduracak.

Yalancılar ve Mumları dizisinin yayın günü perşembe gününden pazar gününe kaydırılınca başlama tarihi de değişti. Dizinin yeni fragmanı yayınlandı ve yayınlanan fragmanla birlikte dizinin yeni yayın tarihi 3 Ekim Pazar olarak belirlendi.

Yalancılar ve Mumları'nın, pazar günü ekranlarda olan Teşkilat ve Yargı dizilerinin karşısında güçlü bir şekilde durması bekleniyor.

KONUSU VE OYUNCU KADROSU

Meliha, Elif, Şebnem ve Ceyda adlı dört arkadaşın aşk hayatları, ilişkileri, sırları, yalanları ve hepsinden önemlisi arkadaşlık ilişkileri anlatılacak olan dizide çok etkileyici bir oyuncu kadrosu bulunuyor.

Elçin Sangu, Ceren Moray, Şafak Pekdemir, Feyyaz Duman, İlker Kızmaz, Melike Güner gibi önemli isimlerin buluştuğu dizi merakla bekleniyor.

Elif'in (Ceren Moray) hayatının kırılma noktası eşi Engin'in (İsmail Demirci) kaybolmasıdır. Kızı Sumru ile ayakta durma savaşı veren ve kafe işleten Elif'in yolu kızının okul arkadaşı Pelin’in babası Yakup (Feyyaz Duman) ve bakıcısı Şerife'yle (Melike Güner) kesişir ve her şey allak bullak olur.