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O iddia hayranlarını üzmüştü! TRT'den şaşırtan Masumlar Apartmanı hamlesi

O iddia hayranlarını üzmüştü! TRT'den şaşırtan Masumlar Apartmanı hamlesi

TRT 1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nın, Dünya Kupası eleme maçı nedeniyle bu hafta yayınlanmayacağı iddia edilmişti. Ancak TRT'den Masumlar Apartmanı dizisi için dikkat çeken bir hamle geldi.