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- O iddia hayranlarını üzmüştü! TRT'den şaşırtan Masumlar Apartmanı hamlesi
O iddia hayranlarını üzmüştü! TRT'den şaşırtan Masumlar Apartmanı hamlesi
- Haber Merkezi
- 16.11.2021 - 11:05
- Güncelleme : 16.11.2021 - 11:06
Senaryosunu Deniz Madanoğlu ile Rana Mamatlıoğlu'nun birlikte kaleme aldığı OGM Pictures imzalı Masumlar Apartmanı dizisi, yeni sezonuyla da milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor.
Gülseren Budayıcıoğlu'nun ''Madalyonun İçi'' romanından TRT 1 ekranlarına uyarlanan Masumlar Apartmanı'nın her bölümü sabırsızlıkla bekleniyor.
Başrollerinde Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar ve Melisa Şenolsun'un yer aldığı Masumlar Apartmanı dizisinin Karadağ - Türkiye Dünya Kupası eleme maçı nedeniyle ekranlara bir hafta ara vereceği iddia edilmişti.
Dizinin müdavimlerini üzen bu gelişmenin ardından TRT 1'den dikkat çeken bir hamle geldi.
ÖZETSİZ YAYINLANACAK
TRT 1, 16 Kasım Salı gününe ait yayın akışında, Masumlar Apartmanı'nın 47. bölümüne yer verdi.
Böylece Masumlar Apartmanı'nın ekranlara ara vermeyeceği ortaya çıktı. Sevilen dizi, 16 Kasım Salı akşamı saat 20.00'de özetsiz yeni bölümüyle yayınlanacak.
MASUMLAR APARTMANI'NDA DENGELER DEĞİŞİYOR
Masumlar Apartmanı dizisi, kişisel nedenlerden dolayı Farah Zeynep Abdullah'ın diziye veda etmesiyle kan kaybetmişti.
Bu ayrılığın ardından genç oyuncu Melisa Şenolsun'u kadrosuna dahil eden Masumlar Apartmanı, reyting listelerinde beklenen başarıyı gösterememişti.
2021 sezonundaki iddiasını korumayı hedefleyen Masumlar Apartmanı'nın yapım şirketi, bomba bir oyuncu transferi gerçekleştirdi.
Başarılı oyuncu Aslıhan Gürbüz, Han'ın eski nişanlısı Ceylan karakterine hayat verecek. Han'ın büyük aşkı Ceylan'ın hikayeye dahil olmasıyla Masumlar Apartmanı'nda tüm dengeler değişecek.