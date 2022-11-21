O İSİM ELENDİ! MasterChef Türkiye’de hangi yarışmacı elendi? 20 Kasım MasterChef eleme oyunu..

O İSİM ELENDİ! MasterChef Türkiye’de hangi yarışmacı elendi? 20 Kasım MasterChef eleme oyunu..

MasterChef Türkiye'de dün akşam bir yarışmacı eleme oyunu sonrası programa veda etti. İşte MasterChef Türkiye'ye veda eden o isim..

MasterChef Türkiye’de dün akşam eleme oyunu heyacanı yaşandı. Bir yarışmacı MasterChef Türkiye’ye ve hayallerine veda etti.

MasterChef Türkiye'de elenen ismin belirleneceği eleme oyununda yarışmacılar Somer Şef’in imza tabağı olan 'Ben saksı değilim' yemeğini yaptı.

Rakiplerinden daha az başarılı tabağı yapan o yarışmacı programa veda etti. Bu hafta eleme potasında yer alan isimler Barış, Büşra, Fatma Nur, Yağız ve Tolga olmuştu.

Eleme oyununun ilk kısmında başarılı olan Yağız ve Tolga eleme gecesinde potadan kurtulan ilk iki isim olmayı başardı. Son üçe kalan Barış, Büşra ve Fatma Nur Somer Şef’in imza tabağını yaptı.

Elenen isim belli oldu.

MasterChef Türkiye 2022’ye veda eden yarışmacı Barış oldu..