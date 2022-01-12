O isimden flaş açıklama! Leyla ile Mecnun'a devam edecek mi?

O isimden flaş açıklama! Leyla ile Mecnun'a devam edecek mi?

Şu sıralar Exxen'de karşımıza çıkan Leyla ile Mecnun dizisine hayranlarının ilgisi büyük. Kadroyu bir arada görmeye devam etmek isteyen seyircilere, Ali Atay'dan yeni bir haber geldi.

Eflatun Film tarafından yapılan ve 2011-2013 yılları arasında TRT 1'de 3 sezon olarak yayınlanan Leyla ile Mecnun, yıllarca süren özleme son verdi.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen ile yeniden seyirci karşısına çıkan dizide; Ali Atay, Deniz Işın, Serkan Keskin, Ahmet Mümtaz Taylan, Cengiz Bozkurt, Osman Sonant ve Köksal Engür gibi isimler yer alıyor.

Yıllar sonra aynı kadroyu bir araya getiren ve dijital platforma geçen Leyla ile Mecnun dizisinde Ali Atay, Mecnun karakterine hayat veriyor.

Mecnun karakteri ile özdeşleşen ve rolünün hakkını veren Atay, eşi Hazal Kaya'nın filmi Benden Ne Olur'un galasına katıldı.

Eşini yalnız bırakmayan ve onunla birlikte kameralar karşısına geçen Atay, Leyla ile Mecnun dizisi hakkında konuşmayı ihmal etmedi.

ALİ ATAY, LEYLA İLE MECNUN DİZİSİNE DEVAM EDECEK Mİ?

Gala gecesinde konuşan Ali Atay, dizinin hayranlarına devam edecekleri müjdesini verdi. İki sezonu yayınlanan projenin toplam 6 sezon devam etmesi bekleniyor.

Exxen’de Leyla ile Mecnun’a devam edeceğini belirten Ali Atay, aynı zamanda yeni projeler için de çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

ALİ ATAY'DAN SÜRPRİZLER

Ali Atay, kendi yapmak istediği projeler üzerinde çalışmalar yürüttüğünü söylerken, projeler hakkında bilgi vermekten ise kaçındı. Önümüzdeki günlerde seyircisinin karşısına sürprizler ile çıkmaya hazırlanan Atay'ın diziye devam etmesi ise herkesi sevindirdi.