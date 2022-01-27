O ismin macerası kısa sürdü! Survivor'da kim elendi, kim gitti? 26 Ocak adaya veda eden isim...

O ismin macerası kısa sürdü! Survivor'da kim elendi, kim gitti? 26 Ocak adaya veda eden isim...

Survivor All Star 2022'de adaya vedan eden ikinci yarışmacı da belli oldu. Peki Survivor'da kim elendi, hangi yarışmacı gitti? İşte 26 Ocak akşamı yaşananlar...

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Survivor 2022 All Star'ın 26 Ocak'ta ekrana gelen son bölümünde eleme adayı olan Ayşıl Özaslan, Mert Öcal, Berna Keklikler ve Sercan Yıldırım arasında eleme heyecanı yaşandı.

Bu sene ilk kez uygulanan sürgün kampı adası ile birlikte belirlenen yarışmacılar bir süreliğine sürgün kampına gönderiliyor ve eleme adayları olarak kabul ediliyor.

Peki Survivor'da kim elendi, hangi yarışmacı gitti? İşte 26 Ocak Survivor'a veda eden isim...

SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor 10. yeni bölümde dokunulmazlığı kazanan isim belli olduktan sonra Survivor 2022'de veda eden isim açıklandı.

Ünlüler takımından Mert, Sercan, Ayşıl ve gönüllülerden de Berna eleme adayı olarak sürgün adasında dört gün geçirdi. Ve gecenin sonunda SMS oylamasında en az oyu alarak adaya veda eden isim Ayşıl oldu.

SURVİVOR AYŞIL ÖZASLAN KİMDİR?

Ayşıl Özaslan kimdir, 1978 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Marmara Üniversitesi'nde Dış Ticaret okuduktan sonra New York’ta Berkeley College üniversitesine giderek Ekonomi eğitimi almıştır. Bir dönem Amerika'da yaşamaya başlamış ve kendisine bir işletme açmıştır. Daha sonra tekrar Türkiye'ye dönerek özel bir firmayla anlaşmış ve 7 yıldır bu firmanın Türkiye müdürlüğünü yapmaktadır.

Çocukluk yaşlarından beri spora ilgi duyan ve sporla ilgilenen Ayşıl Özaslan, 20 senedir çeşitli spor dallarıyla uğraşmıştır. Ayrıca Almanca, Rusça, İngilizce olmak üzere 4 dil bilmektedir.

Daha önceden Survivor ve Fear Factor yarışmalarına katılmış bir isim olan Ayşıl Özaslan, "Boxun Yıldızları" programına da katılmıştır.