O ismin yeri doldu! Arka Sokaklar'ın kadrosuna tescilli güzel transferi

O ismin yeri doldu! Arka Sokaklar'ın kadrosuna tescilli güzel transferi

Ekranların en uzun soluklu yapımlarından Arka Sokaklar'ın 16. sezon kadrosuna Merve Oflaz'ın yerine ünlü model Deniz Çatalbaş katıldı.

Fenomen polisiye dizisi Arka Sokaklar’ın ekibi sete çıkmak için gün sayıyor.

Orhan Oğuz ile Kerem Saka’nın yönettiği dizi 16. sezonunda da cuma akşamları Kanal D’de seyirciyi ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor.

Sezon finalinde ayrılıklar yaşanan diziye yeni isimler de dahil oluyor.

DENİZ ÇATALBAŞ ARKA SOKAKLAR'DA

Merve Oflaz’ın ayrılığının ardından Arka Sokaklar’a katılacak kadın polis de merak konusuydu. O isim genç yıldız Deniz Çatalbaş oldu.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, aynı zamanda 2020 Best Model 2.’si olan Çatalbaş’ın son anda değişmezse Aslı Komiser rolünü canlandırması planlanıyor.

HEM GÜZEL HEM BAŞARILI

Deniz Çatalbaş, güzelliğinin yanı sıra, 2003 senesinde Fenerbahçe altyapısında başlayan, 5 sene Türkiye Şampiyonluğu kupası, 4 sene milli takım, Avrupa Şampiyonalarında mücadele ettiği son 4 senesinde Süperlig - Euroleague takımlarında bulunduğu basketbol geçmişi ile dikkatleri üzerine çekiyor.