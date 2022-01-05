O kanaldan dizileri için flaş hamle! Bu haber seyircileri üzecek...

O kanaldan dizileri için flaş hamle! Bu haber seyircileri üzecek...

Dizilerin yılbaşı arasına girmesinin ardından, FOX TV yeni bir karara imza attı. Bir hafta ara veren dizilerin akıbeti ile ilgili verilen karar, seyircileri bir hayli üzdü.

Yeni yıl nedeniyle diziler ekrana bir hafta ara verirken, verilen aranın kısa süre sonra bitmesi bekleniyordu.

Ancak hızla artan koronavirüs ve Omicron varyantları, dizi setlerini sarmaya başladı. Bazı oyunculardan peş peşe korona haberleri geldi.

Aşılamanın hızla devam etmesine rağmen korona vakalarına ilişkin haberler gelmeye devam ederken, ünlüler dünyasında durum artış gösterdi.

Dizi setlerinde yaşana bu durum bazı kanalları yeni kararlar almaya yöneltirken, bu kararları alan kanallardan birisi ise FOX TV oldu.

FOX TV en sevilen dizileriyle ilgili yılbaşı arasını fırsat bilerek yeni bir hamle yaparken, bu durum seyircileri üzdü.

YILBAŞI ARASINA KORONA EKLENDİ

Hem artan vakalar hem de ocak ayında gelirlerin azalması nedeniyle dizilerin yeni bölümlerini yayınlamama kararı alan FOX TV'nin iki hafta ara verdiği ortaya çıktı.

Fox TV’nin tüm dizi setlerini rahatlatan bu kararı sonrasında yeni planlar yapılıyor. Kanal yönetimi bu adımı ile hem reklam kayıplarını en aza indirmeyi hem de dizi ekiplerinin daha rahat çalışmasına zemin hazırlamak istiyor.

YASAK ELMA, KANUNSUZ TOPRAKLAR...

Yasak Elma, Evlilik Hakkında Her Şey, Kanunsuz Topraklar, Mahkum, Aşk Mantık İntikam ve Elkızı isimli yapımlar FOX TV’de yayınlanıyor.

Bu dizileri izleyenlerin yeni bölüme kavuşmak için bir süre daha beklemesi gerekiyor.