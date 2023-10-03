O kare sosyal medyayı salladı! Esra Bilgiç ve Ata Demirer aynı karede.. Netflix'te yayınlanacak olan 'Bir İhtimal Daha Var' dizisinin çekimleri devam ediyor. Dizinin başrol oyuncularından Esra Bilgiç ve Ata Demirer'in verdikleri poz sosyal medyada büyük beğeni topladı. İşte o paylaşım..

ensonhaber.com

BKM Film tarafından Netflix için çekilecek olan 'Bir İhtimal Daha Var' dizisinin setinden ilk kare geldi.

Esra Bilgiç, Ata Demirer ile bir karesini paylaştı. Esra Bilgiç'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım büyük beğeni topladı.

Başrollerini Ata Demirer, Esra Bilgiç ve Uğur Yücel'in paylaştığı dizinin çekimleri Urla'da devam ediyor.

Bir İhtimal Daha Var dizisinde Ata Demirer "İsa" adında ve maç tahminleri yapan bir yazara hayat verecek.

Usta oyuncu Uğur Yücel ise intihar edilmiş süsü verilen ünlü iş insanı Refik Saygun'u canlandıracak. Esra Bilgiç ise Refik Saygun'un küs olduğu kızı Seda Saygun'u canlandıracak.

8 bölüm olması beklenen dizinin setinden ilk kare geldi. İşte Esra Bilgiç ve Ata Demirer'in beğeni toplayan o pozu..

Netflix "Bir İhtimal Daha Var" dizisinin konusunu şöyle özetliyor:

"Bir gazetede spor bahisleri yazarı olarak çalışan İsa, babasından miras kalan yeteneği sayesinde bir zamanlar fırtınalar estirmiş, bahis dünyasının bir numaralı ismi haline gelmiştir. Ancak son zamanlarda tahminleri tutmamaya başlar, bu da onun işini kaybetmesine ve düşman kazanmasına sebep olur. İsa tüm umutlarını kaybetmişken, karşısına ünlü iş adamı Refik çıkar. Refik onu tüm dertlerinden kurtarabilecek tek kişidir ama ortada ufak bir sorun vardır: Refik’in ölü olması. Altüst olmuş hayatına giren Refik'in ruhu İsa’ya bir çıkış yolu sunarken İsa, Refik'i kimin öldürdüğünü bulmalı ve ölümünün ardındaki gerçeği açığa çıkarmalıdır."

Dizinin ne zaman yayınlanmaya başlayacağı henüz bilinmiyor...