O Kız 10. bölüm fragmanı yayınlandı! Zeynep'in annesi ortaya çıkıyor!

Kanal D ekranlarında yayınlanan O Kız dizisi son bölümüyle heyecan yaratmıştı. Yeni bölümü ise merak konusu oldu. Dizinin 10. bölüm fragmanı yayınlandı. Bakın yeni bölümde neler yaşanacak!

Focus Film imzalı, yönetmenliğini Özlem Günhan'ın üstlendiği ve senaryosunu Sırma Yanık'ın kaleme aldığı O Kız dizisi, her bölümüyle heyecan yaratmaya devam ediyor.

Başrollerini Erkan Petekkaya, Sezin Akbaşoğulları, Cengiz Orhonlu ve Dilin Döğer'in paylaştığı dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

Zeynep, şöhretin basamaklarını adım adım tırmanırken, yıllar sonra annesi Melek ortaya çıkıyor. Zeynep’in babası Kadir, Meleği gördüğünü herkese anlatıyor.

Öte yandan diziye yeni dahil olan Doruk karakteri, Zeynep’e ilgi duymaya başlıyor. Ozan, Zeynep’e olan aşkı için savaşmaya devam ediyor.

Son bölümüyle izleyiciyi ekranlara kilitleyen O Kız dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde neler yaşanacak? Oynat bakalım…