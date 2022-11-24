O Kız 11. bölüm fragmanı yayınlandı! Bakın yeni bölümde neler yaşanacak!

Kanal D ekranlarında yayınlanan O Kız dizisi son bölümüyle heyecan yaratmıştı. Yeni bölümü ise merak konusu oldu. Dizinin 10. bölüm fragmanı yayınlandı. İşte yeni bölümde yaşanacaklar...

Focus Film imzalı, yönetmenliğini Özlem Günhan'ın üstlendiği ve senaryosunu Sırma Yanık'ın kaleme aldığı O Kız dizisi, her bölümüyle heyecan yaratmaya devam ediyor.

Başrollerini Erkan Petekkaya, Sezin Akbaşoğulları, Cengiz Orhonlu ve Dilin Döğer'in paylaştığı dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

Zeynep’in annesi ortaya çıktı. Ancak Kadir’den başka kimse bunu bilmiyor. Meleği gördüğünü anlatan Kadir’e kimse inanıyor.

Staire’nin herkesten sakladığı Alzheimer olan eşi ise artık konuşmaya başlıyor. Staire’nin bütün sırrını ortaya çıkaracak.

Doruk, Staire ve Ozan arasında yaşananları öğreniyor. Zeynep, Ozan ve Doruk üçlüsü yüzleşiyor. İşte yeni bölüm fragmanı...