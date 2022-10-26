O Kız dizisinin Zeynep'inden cesur pozlar! Dilin Döğer'i hiç böyle görmediniz!

O Kız dizisinin Zeynep'inden cesur pozlar! Dilin Döğer'i hiç böyle görmediniz!

Kanal D'nin yeni dizisi O Kız'da Zeynep karakterini canlandıran güzel oyuncu Dilin Döğer, sosyal medya paylaşımlarıyla şoke etti. Çok farklı bir Zeynep görmeye hazır mısınız? İşte o pozlar...

Başrollerini Erkan Petekkaya ve Sezin Akbaşoğulları'nın paylaştığı O Kız dizisi, izleyiciler tarafından büyük ilgi gördü.

6. bölümüyle ekrana gelecek olan yeni dizi, genç oyuncularıyla dikkat çekiyor. Özellikle Zeynep karakterine hayat veren Dilin Döğer, merak konusu oldu.

Genç oyuncu Dilin Döğer, oyunculuğu ve güzelliğiyle adından söz ettirdi. O Kız dizisiyle ismini milyonlara duyurdu.

Bu akşam yeni bölümüyle ekranlara gelecek olan dizinin Zeynep'i Dilin Döğer, paylaşımlarıyla ağızları açık bırakıyor.

Sosyal medya hesabında 10 bin takipçisi bulunan güzel oyuncu, fiziğiyle takipçilerini mest etti.

Paylaşımları parmak ısırttı

Güzelliğiyle dikkat çeken O Kız dizisinin Zeynep'i Dilin Döğer, sosyal medya paylaşımlarıyla olay yarattı. O pozlara binlerce beğeni ve yorum geldi. İşte o pozlar...

Dilin Döğer kimdir?

27 yaşındaki Dilin Döğer, 22 Şubat 1995 tarihinde Diyarbakır'da doğdu. İlköğretim dönemini Mersin'de tamamladıktan sonra ailesi ile birlikte Ankara'ya yerleşti. Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dilbilimi Bölümü'nden mezun oldu.

Üniversite döneminde oyunculuk yapmaya karar veren yetenekli oyuncu, ayrıca dans, müzik, resim, bale, opera ve şan eğitimleri aldı. Televizyona 2021 yılında, 'Ex Aşkım' dizisinde canlandırdığı 'Afife' karakteriyle başladı. Şimdilerde ise Kanal D'nin O Kız dizisinde Zeynep karakterine hayat veriyor.