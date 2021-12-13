O meslek milyonların hayali! Üç Kuruş'un Leyla'sı Aslıhan Malbora bakın ne mezunuymuş...

O meslek milyonların hayali! Üç Kuruş'un Leyla'sı Aslıhan Malbora bakın ne mezunuymuş...

Show TV'nin iddialı dizisi Üç Kuruş'ta Leyla karakterine hayat veren ve performansıyla adından söz ettiren ünlü oyuncu Aslıhan Malbora'nın gerçek mesleğini duyanlar, şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Ünlüler dünyasında birçok isim, aslında kendi mesleğini yapmıyor.

Aldıkları eğitimler bambaşka olsa da bazıları her şeyi geride bırakıp sahnede olma hayalinin peşinden koşuyor. Yıldızı yeni yeni parlayan genç oyuncu Aslıhan Malbora da o isimlerden...

Şimdilerde Show TV'nin sevilen dizisi Üç Kuruş'ta Kartal'ın kız kardeşi Leyla karakteriyle izleyici karşısına çıkan Aslıhan Malbora, sergilediği performansla adından söz ettirmeyi başarıyor.

Dizide Roman dansı performansıyla izleyicilerin nefesini kesen Malbora, sosyal medyanın da en çok konuştuğu isimler arasında yer alıyor.

Kariyerinde başarılı bir yol çizmeye devam eden Aslıhan Malbora'nın asıl mesleğini duyanlar ise kulaklarına inanamıyor.

ASLIHAN MALBORA'NIN ASIL MESLEĞİ

Daha önce Her Yerde Sen', "Ağlama Anne" ve "Gel Dese Aşk" gibi projelerde rol alan, şimdilerde de 'Üç Kuruş'ta boy gösteren Aslıhan Malbora, geçtiğimiz günlerde 'Dayı Şov'a katıldı.

Dizide hayat verdiği Leyla karakteriyle uzun bir süre adından söz ettireceğe benzen 26 yaşındaki güzel oyuncu, samimi açıklamalarda bulundu.

İstanbul Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği bölümünden mezun olduğunu ifade eden Malbora, oyunculuğun çocukluk hayali olduğunu dile getirdi.

"ALTIN BİLEZİK İÇİN MÜHENDİSLİK OKUDUM"

"Küçük bir şehirde büyüdüm. Tüm ailem mühendis" diyen genç yıldız, "Üniversite çağına geldiğimde oyuncu olacağımı söylesem de ailem beni konservatuvara göndermeye cesaret edemedi. Altın bilezik için mühendislik okudum" şeklinde konuştu.