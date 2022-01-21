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- O Ses Türkiye 2021 şampiyonu kim olacak? İşte finalistler
O Ses Türkiye 2021 şampiyonu kim olacak? İşte finalistler
- Haber Merkezi
- 21.01.2022 - 17:03
TV8 ekranlarının sevilen yarışması O Ses Türkiye'de finale gelindi.
Jüri koltuğunda Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk, Murat Boz ve Oğuzhan Koç yer aldığı yarışmanın şampiyonu bu akşam belli olacak.
Yarışmacılar, finalde birincilik için en iyi performanslarını sergiledi. Finale çıkmaya hak kazananlar ise son şarkılarını söyleyecek.
O Ses Türkiye'nin jüri üyeleri Beyazıt Öztürk'ün 3, Ebru Gündeş'in 3, Murat Boz'un 2, Oğuzhan Koç'un 2 yarışmacısı finale adını yazdırdı. Peki şampiyon kim olacak? İşte finalistler...
O SES TÜRKİYE FİNALİSTLERİ
Aylar süren mücadelenin sonuna gelen O Ses Türkiye 2021'in şampiyonu olmak isteyen yarışmacılar düellolarda rakiplerini geçmeye çalıştı. Hakkı İlek, Mustafa Açıkgöz, Devrim Seyrek gibi isimler finale kaldı.
Beyazıt Öztürk'ün takımı
- Mert Yenihayat
- Şevval Ekiz
- Devrim Seyrek
Ebru Gündeş'in takımı
- Mustafa Açıkgöz
- Wafa
- Yaşam Hancılar
Murat Boz'un takımı
- Anastasıa Budakya
- Hakkı İlek
Oğuzhan Koç'un takımı
- Yunus Emre Çelik
- Hasan Koçak