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O Ses Türkiye 2021 şampiyonu kim olacak? İşte finalistler

O Ses Türkiye 2021 şampiyonu kim olacak? İşte finalistler

O Ses Türkiye 2021 sezonunda bu akşam final heyecanı var. Peki bu senenin şampiyonu kim olacak? İşte takımlar ve finalistler...