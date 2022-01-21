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    O Ses Türkiye 2021 şampiyonu kim olacak? İşte finalistler

    O Ses Türkiye 2021 sezonunda bu akşam final heyecanı var. Peki bu senenin şampiyonu kim olacak? İşte takımlar ve finalistler...
    • Haber Merkezi
    • 21.01.2022 - 17:03
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    O Ses Türkiye 2021 şampiyonu kim olacak? İşte finalistler

    TV8 ekranlarının sevilen yarışması O Ses Türkiye'de finale gelindi.

    Jüri koltuğunda Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk, Murat Boz ve Oğuzhan Koç yer aldığı yarışmanın şampiyonu bu akşam belli olacak.

    Yarışmacılar, finalde birincilik için en iyi performanslarını sergiledi. Finale çıkmaya hak kazananlar ise son şarkılarını söyleyecek.

    O Ses Türkiye'nin jüri üyeleri Beyazıt Öztürk'ün 3, Ebru Gündeş'in 3, Murat Boz'un 2, Oğuzhan Koç'un 2 yarışmacısı finale adını yazdırdı. Peki şampiyon kim olacak? İşte finalistler...

    O SES TÜRKİYE FİNALİSTLERİ

    Aylar süren mücadelenin sonuna gelen O Ses Türkiye 2021'in şampiyonu olmak isteyen yarışmacılar düellolarda rakiplerini geçmeye çalıştı. Hakkı İlek, Mustafa Açıkgöz, Devrim Seyrek gibi isimler finale kaldı.

    Beyazıt Öztürk'ün takımı

    • Mert Yenihayat
    • Şevval Ekiz
    • Devrim Seyrek

    Ebru Gündeş'in takımı

    • Mustafa Açıkgöz
    • Wafa
    • Yaşam Hancılar

    Murat Boz'un takımı

    • Anastasıa Budakya
    • Hakkı İlek

    Oğuzhan Koç'un takımı

    • Yunus Emre Çelik
    • Hasan Koçak

    O Ses Türkiye 2021 şampiyonu kim olacak? İşte finalistler #1


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