- Haberler
- Medya Haberleri
- O Ses Türkiye 2023 yılbaşı jürileri kimler? Gözler 'Hadise'yi arıyor!
O Ses Türkiye 2023 yılbaşı jürileri kimler? Gözler 'Hadise'yi arıyor!
- Haber Merkezi
- 11.12.2022 - 08:59
Yeni sezon macerasına devam etmeyen O Ses Türkiye, yılbaşı gecesine özel bölümüyle TV8'de yayınlanacak.
Birbirinden ünlü isimlerin müzik yeteneklerini sergileyeceği O Ses Türkiye’nin yılbaşı özel bölümü merakla bekleniyor.
31 Aralık Cumartesi akşamı ekrana gelecek olan O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümü için seyircinin en merak ettiği konu jüri koltuğunda kimlerin oturacağı.
Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab ile aşk yaşadığı iddia edilen Hadise O Ses Türkiye'de var mı yok mu araştırılıyor.
Peki, O Ses Türkiye 2023 yılbaşı konukları kimler? O Ses Türkiye yılbaşı özel programında hangi sanatçılar var?
O Ses Türkiye yılbaşı jürileri
O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bölümünde jüri koltuğunda oturacak isimler belli oldu. Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk, Yıldız Tilbe ve Seda Sayan dörtlüsü yarışmacılara puan verecek.