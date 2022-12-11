O Ses Türkiye 2023 yılbaşı jürileri kimler? Gözler 'Hadise'yi arıyor!

TV8'in sevilen ses yarışması O Ses Türkiye, yılbaşı gecesi geri ekranlara dönüyor. Yarışmanın izleyicileri ise yılbaşı jüri ve konuklarını merak ediyor.

Yeni sezon macerasına devam etmeyen O Ses Türkiye, yılbaşı gecesine özel bölümüyle TV8'de yayınlanacak.

Birbirinden ünlü isimlerin müzik yeteneklerini sergileyeceği O Ses Türkiye’nin yılbaşı özel bölümü merakla bekleniyor.

31 Aralık Cumartesi akşamı ekrana gelecek olan O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümü için seyircinin en merak ettiği konu jüri koltuğunda kimlerin oturacağı.

Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab ile aşk yaşadığı iddia edilen Hadise O Ses Türkiye'de var mı yok mu araştırılıyor.

Peki, O Ses Türkiye 2023 yılbaşı konukları kimler? O Ses Türkiye yılbaşı özel programında hangi sanatçılar var?

O Ses Türkiye yılbaşı jürileri

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bölümünde jüri koltuğunda oturacak isimler belli oldu. Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk, Yıldız Tilbe ve Seda Sayan dörtlüsü yarışmacılara puan verecek.