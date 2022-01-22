O Ses Türkiye birincisi kim oldu? Şampiyon isim Artvin'den

O Ses Türkiye birincisi kim oldu? Şampiyon isim Artvin'den

Finale kalan Oğuzhan Koç'un takımından Hasan Koçak, yapılan oylama sonucu şampiyon oldu. Koçak'ın şampiyonluğu memleketi Artvin'de de horonlarla kutlandı.

Jüri koltuğunda Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk, Oğuzhan Koç ve Murat Boz'un oturduğu O Ses Türkiye, dün akşam final bölümüyle ekrana geldi.

O Ses Türkiye'de rakiplerini eleyerek finale kadar gelen en başarılı yarışmacılar şampiyon olmak için ter döktü.

Birbirinden farklı tarza sahip olan 10 yarışmacı 21 Ocak akşamında sahnede tüm yeteneklerini sergiledi.

Seyirci oylamasıyla gerçekleşen elemelerin ardından şampiyon isim belli oldu. Peki O ses Türkiye 2021 birincisi kim, hangi yarışmacı oldu? İşte O Ses Türkiye'nin şampiyonu...

O SES TÜRKİYE ŞAMPİYONU KİM OLDU?

O Ses Türkiye'de son 2'ye Oğuzhan Koç'un takımından Hasan Koçak ve Beyazıt Öztürk'ün takımından Devrim Seyrek kaldı.

Seyirci oylamaları sonucunda O Ses Türkiye 10. sezonun şampiyonu Oğuzhan Koç'un takımından Hasan Koçak oldu.

Genç yarışmacının şampiyonluğu memleketi Artvin'in Yusufeli ilçesinde büyük coşkuyla karşılandı. Uzun araç kuyrukları oluşurken, ilçe merkezinde toplanan çok sayıda vatandaş tulum eşliğinde horan oynayarak Hasan Koçak'ın şampiyonluğunu kutladı.

O SES TÜRKİYE ÖDÜLÜ

O Ses Türkiye 2021 sezonunun şampiyonu olan yarışmacının, son model güzel bir otomobilin sahibi olacağı açıklandı.