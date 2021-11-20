O Ses Türkiye final yapıyor denilmişti! Acun Ilıcalı o iddialara son noktayı koydu

O Ses Türkiye final yapıyor denilmişti! Acun Ilıcalı o iddialara son noktayı koydu

O Ses Türkiye'nin son zamanlardaki reyting sonuçları nedeniyle final yapacağı iddia edilmişti. Yarışmanın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı, magazin gündemine bomba gibi düşen iddialara yanıt verdi.

Yapımcılığını ve sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın üstlendiği TV8 ekranlarının sevilen yarışması programı O Ses Türkiye, yeni sezonuyla da adından söz ettiririyor.

O Ses Türkiye, bu sezon yayın hayatına Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk, Murat Boz ve Oğuzhan Koç'un jüri üyeliğiyle devam ediyor.

Ekran macerasına hız kesmeden devam eden O Ses Türkiye hakkında reytinglerde istenilen başarıya ulaşamadığı için erken final kararı alındığı iddia edilmişti.

Reytinglerdeki düşüşün nedeni olarak ise Hadise'nin jüride yer almaması olarak gösterilmişti. Acun Ilıcalı bu zamana kadar konuya ilişkin herhangi bir yorum yapmamıştı.

Başarılı yapımcı, sonunda sessizliğini bozdu ve magazin gündemine bomba gibi düşen iddialara ilk kez yanıt verdi.

"O SES TÜRKİYE DEVAM EDECEK"

Acun Ilıcalı, söz konusu haberlere ilişkin, ''Saçma bir haber jürimizden mutluyuz. Delinin biri kuyuya taş atıyor, bazı insanlar da inanıyor. Neden programı bitireyim? Zevk aldığım program. Jürimi seviyorum, hepsi birbirinden değerli. Programı bitirme gibi bir huyum da yoktur.'' açıklamasında bulundu.

Yarışmanın eski jüri üyesi Hadise Açıkgöz'le ilgili olarak ise Ilıcalı, ''Hadise’yi çok seviyorum, 'O Ses Rap'te var zaten.'' dedi.

'O SES TÜRKİYE' JÜRİLERİ

'O Ses Türkiye'nin ilk sezonundan beri jüri koltuğunda oturan ünlü popçu Hadise'nin yerine yarışmanın yeni sezonunda Oğuzhan Koç transferi gerçekleşmişti.

Sevilen yarışmada daha önce; Mustafa Sandal, Yıldız Tilbe, Gökhan Özoğuz, Sibel Can, Hülya Avşar, MFÖ'den Mazhar Alanson ve Özkan Uğur da görev yapmıştı.