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- O Ses Türkiye finali ne zaman? 2021 sezonunun şampiyonu...
O Ses Türkiye finali ne zaman? 2021 sezonunun şampiyonu...
TV8 ekranlarının renkli yarışması O Ses Türkiye finali için geri sayım başladı. Yarışmayı takip edenler, kimin kazanacağını merak içinde bekliyor. Peki O Ses Türkiye finali ne zaman, hangi gün?
- Haber Merkezi
- 18.01.2022 - 15:01
O Ses Türkiye 2021 sezonunda sona gelindi.
Bu yılın şampiyonu olmak isteyen isimler ilk etapta ana kadroya dahil olarak takımlarını seçtiler ardından da düellolarda rakiplerini birer birer elemeyi başardılar.
Eknralara gelen son bölümünde O Ses Türkiye’de çeyrek finale kalan yarışmacılar belli olmuştu. MasterChef finali nedeniyle O Ses Türkiye’de çeyrek finalin yaşanacağı yeni bölüm ertelendi.
Peki, O Ses Türkiye finali ne zaman, hangi gün? İşte yanıtı...
O SES TÜRKİYE FİNALİ NE ZAMAN?
TV8 yayın akışı bilgilerine göre 20 Ocak 2022 Perşembe günü yarı final bölümü ekrana gelecek.
Finale çıkacak isimlerin belli olacağı bölümün ardından 21 Ocak 2022 Cuma günü O Ses Türkiye final bölümü ile ekranda olacak.
Finale hangi isimlerin yükseleceği ise Perşembe günü ortaya çıkacak.