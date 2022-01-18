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O Ses Türkiye finali ne zaman? 2021 sezonunun şampiyonu...

O Ses Türkiye finali ne zaman? 2021 sezonunun şampiyonu...

TV8 ekranlarının renkli yarışması O Ses Türkiye finali için geri sayım başladı. Yarışmayı takip edenler, kimin kazanacağını merak içinde bekliyor. Peki O Ses Türkiye finali ne zaman, hangi gün?