O Ses Türkiye iptal mi oldu? O Ses Türkiye sona erdi iddiaları doğru mu?

O Ses Türkiye iptal mi oldu? O Ses Türkiye sona erdi iddiaları doğru mu?

Yeni sezonuyla ilgili iddialar bir süredir gündemde olan O Ses Türkiye'nin bu sezonki akıbeti belli oldu.

Acun Ilıcalı'nın en çok izlenen programlarından birisi olan O Ses Türkiye, jüri koltuğunda birçok ünlü ismi misafir ediyordu. Yarışmacıların ses performanslarını sergilediği yarışmanın ne zaman başlayacağı merak konusu oldu.

O Ses Türkiye iptal mi oldu sorusuna cevap geldi.

O SES TÜRKİYE DEVAM EDECEK Mİ?

Beyazıt Öztürk, jüri üyelerinden olduğu 'O Ses Türkiye' yarışmasının pandemiden dolayı bu yıl yapılmayacağını söyledi. 51 yaşındaki şovmen, "İnsanlar mizah izleyip, kafa dağıtmak istiyor. Bununla ilgili çalışıyoruz" dedi. Geçtiğimiz günlerde Bebek’te objektiflere takılan Beyaz, yeni bir şov programı üzerinde çalıştıklarını belirterek, "İbrahim Büyükak’la yine şov tarzında bir program olacak” demişti.

O SES TÜRKİYE YERİNE NE GELECEK?

İddiaya göre Acun Ilıcalı'nın kararına göre yayından kaldırılan O Ses Türkiye projesinin yerini Pişti isimli program alacak. Yeni projede yer alacak isimlerin ise Hadise, İbrahim Büyükak ve Beyazıt Öztürk olacağı söyleniyor.